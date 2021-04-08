Це провал. Яценюк різко висловився про вакцинацію в Україні

Політик звинуватив владу в тому, що вона будує дороги, а не дбає про здоров'я та життя людей

В Україні потрібно більше коштів направляти на вакцинацію, а не будівництво доріг, провести широку кампанію про необхідність щеплення від ковіду, щоб ефективно боротися з пандемією. Про це сказав прем'єр-міністр 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в етері телеканалу "UA: Перший".

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Він вважає, що в боротьбі з ковідом зараз спостерігається безпорадність, некомпетентність і безвідповідальність влади. Тому він вчергове закликав звернутися до США щодо постачання вакцини.

Політик підкреслив, що так званий ковідній фонд – це не особистий фонд президента, а фонд, який створюють українські платники податків.

"Люди чекають, що за цей ковідний фонд будуть не дороги будувати, а будуть ремонтувати лікарні, заводити туди кисень, купувати вакцини, будуть турбуватися про життя людей. Цього не було зроблено", – сказав Яценюк.

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Він нагадав, що Україна одна з останніх країн в Європі за темпами вакцинації.

"Чому всі світові економіки світу взялися за ковід? Тому що вони розуміють, що це неймовірна небезпека для їхніх громадян. Це життя їхніх громадян, це економіка їхніх країн, це конкурентність їхніх країн і це навіть освіта. Тому це безвідповідальність, цей хайп, який хотіли продемонструвати, своє вміння будувати дороги. А це ще треба розібратися, як ці дороги будували, хто їх будував і за які гроші, – на це час прийде. Замість того, щоб забезпечити вакцинацію, вони забезпечили її провал", – резюмував лідер "НФ".

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні вакцинували 334 тисячі осіб від COVID-19, а за добу робиться приблизно 15 тисяч щеплень. Тим часом національний план вакцинації передбачає, що в Україні робитимуть по шість мільйонів щеплень на місяць, щоб до кінця року імунізувати 70% населення країни.

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