З США можна домовитися: Яценюк про американську COVID-вакцину

Політик вказав на проблему з введенням паспортів вакцинації для українців

Уряд України має домовлятися з США про поставки американської вакцини в нашу країну. Про це сказав в програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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За його словами, питання вакцин "з американцями можна і потрібно вирішувати".

"Можна домовитися про те, щоб наші американські партнери принаймні до кінця року почали постачати Україні вакцинии. Але це робота не президента, це робота глави уряду", – сказав Яценюк.

Він вважає, що в питанні вакцинації втрачено найголовніше – час. Країни прагнули якомога швидше почати вакцинацію, адже "переслідують кілька глобальних і правильних цілей для своїх народів".

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"Номер один – це здоров’я громадина кожної країни. Номер два – це можливість працювати. Тому що якщо люди хворіють, якщо люди невакциновані, то вони не працюють. І номер три – це конкуренція і розвиток економіки. У нас немає ні номеру один, ні номеру два, ні номеру три. Тому це була злочинна бездіяльність з боку української влади", – сказав експрем'єр.

Яценюк здивований тим, що хтось запропонував президенту вести дискусію про паспорти вакцинації.

"Це, звичайно, треба робити. Тільки вакцинацію треба спочатку зробити, а потім паспорти видавати", – додав політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні від коронавірусу зроблено вже понад 230 щеплень.

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