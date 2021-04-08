Это провал. Яценюк резко высказался о вакцинации в Украине

Политик обвинил власть в том, что она строит дороги, а не заботится о здоровье и жизни людей

В Украине нужно больше средств направлять на вакцинацию, а не строительство дорог, провести широкую кампанию по необходимости прививки от ковида, чтобы эффективно бороться с пандемией. Об этом сказал премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире телеканала "UA:Первый".

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Он считает, что в борьбе с ковидом сейчас наблюдается беспомощность, некомпетентность и безответственность власти. Поэтому он очередной раз призвал обратиться к США относительно поставок вакцины.

Политик подчеркнул, что так называемый ковидний фонд – это не личный фонд президента, а фонд, который создают украинские налогоплательщики.

"Люди ждут, что за этот ковидний фонд будут не дороги строить, а будут ремонтировать больницы, заводить туда кислород, покупать вакцины, будут заботиться о жизни людей. Этого не было сделано", – сказал Яценюк.

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Он напомнил, что Украина одна из последних стран в Европе по темпам вакцинации.

"Почему все мировые экономики мира взялись за ковид? Потому что они понимают, что это невероятная опасность для их граждан. Это жизнь их граждан, это экономика их стран, это конкуренция их стран и это даже образование. Поэтому это безответственность, этот хайп, которым хотели продемонстрировать свое умение строить дороги. А это еще надо разобраться, как эти дороги строили, кто их строил и за какие деньги – на это время придет. Вместо того, чтобы обеспечить вакцинацию, они обеспечили ее провал", – резюмировал лидер "НФ".

Напомним, на сегодняшний день в Украине вакцинировали 334 тысячи человек от COVID-19, а в сутки делается примерно 15 тысяч прививок. Тем временем национальный план вакцинации предусматривает, что в Украине будут делать по шесть миллионов прививок в месяц, чтобы до конца года иммунизировать 70% населения страны.

Видео: Сегодня

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