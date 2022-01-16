"Це не просто повернення": як українці готуються до зустрічі Порошенка

Українці пропонують їхати зустрічати п'ятого президента на тисячу від Зеленського

Українці готуються до повернення в Україну п'ятого президента Петра Порошенка. Хтось планує зустрічати його в аеропорту "Київ", а користувачі соцмереж діляться жартами та мемами на цю тему.

Так, поверненню Петра Порошенка блогер та музикант із Яготина Володимир Завгородній присвятив пісню і навіть зняв кліп.

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"Я приніс добру звістку: скоро

Порошенком буде тут знову!

Не страшна зима з її морозами та снігами,

Якщо Порошенко знову буде з нами!" – співає блогер.

Багато жартівливих пропозицій звучало про те, щоб поїхати в аеропорт зустрічати Порошенка на "Вовину тисячу" — гроші, які виплачували українцям за повну вакцинацію від коронавірусу.

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Журналіст Михайло Ткач згадав про те, що колись Петра Порошенка зустрічав лише він.

Блогер Назар Приходько пожартував про зв'язок повідомлень про замінування аеропортів у Києві та повернення Петра Порошенка.

Народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав пост про повернення п'ятого президента і проілюстрував його "фотожабою", на якій зображено термінатора з обличчям Порошенка.

Ситуація з Порошенком