Точно у тюрьму! Пісня про повернення Порошенка роздраконила владу

Ситуація з кримінальним переслідуванням п'ятого президента України та лідера парламентської партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка не залишила байдужою навіть людей творчих. Чекаючи на повернення Петра Олексійовича в Україну, почали навіть пісні писати.
"Повернення Петра"
На Ютубе з'явилося відео композиції під назвою "Порошенко буде з нами". Автор твору музикант та публіцист Володимир Завгородній у пісенному стилі пропонує "усім світом" зустрічати Петра Порошенка 17 січня, коли політик обіцяв повернутися до України.
"Слухайте і дивіться, не кажіть, що не бачили:
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17 січня Порошенко буде у Києві.
Будемо його зустрічати, у натовпі пізнаємо і знайдемо;
До речі, квитки можна взяти на "Вовину тисячу", – співає виконавець.
Автор припускає, що зустріч може затягнутися, тому радить взяти із собою "парасольки, термоси, гарний настрій ".
"Беріть парасольки, термоси, гарний настрій,
Давайте станемо свідками повернення Порошенка,
Давайте побачимо, як спуститься він з пагорба повільно.
(Про місце збору, я вважаю, буде оголошено додатково)", – йдеться у композиції.
Також у композиції йдеться, що після повернення Петра Олексійовича в країні покращиться ситуація з економікою, російський газопровід "Північний потік-2" ніколи не буде сертифікований і ніхто не захворіє на грип чи коронавірус.
Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в момент:
Шуфрич знову отримає в обличчя, наповниться держбюджет,
Нафтогаз стане прибутковим, перестануть спізнюватися потяги
І "Північний потік – 2" не сертифікують вже ніколи".
Підписникам ютуб-каналу Володимира Завгороднього пісня про Порошенка сподобалася. Багато хто вважає цю композицію хітом із перспективним майбутнім.
Користувачі Ютуба пропонують автору не зупинятися та продовжити свою творчість у цьому напрямку.
Відповідь
Свою відповідь на "хіт про Порошенка" дав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський на своєму телеграм-каналі.
"Чесно кажучи, фраза – я приніс добру звістку, у мене римується тільки з – Порошенко мусить сісти. Але можливо я трохи упереджений, як поет", – написав Бужанський.
І додав кадр із фільму "17 миттєвостей весни", де поліція не ризикнула заарештувати генерала нацистської Німеччини Карла Отто Вольфа.
Навколо Порошенка
- Нагадаємо, п'ятий президент України обіцяв повернутися до країни 17 січня після здійснення ряду міжнародних візитів та святкування новорічних свят.
- За словами політика, він готовий прибути до ДБР на допити, але не був готовий заради цього відмовитися від раніше запланованих візитів за кордоном. "Я приїду – поговоримо", – сказав Порошенко в одному з інтерв'ю із Польщі, звертаючись до президента Володимира Зеленського.
- Не дочекавшись повернення колишнього лідера країни, прокурори через суд наклали арешт на активи Петра Олексійовича, куди, згідно з першою інформацією, потрапили телеканали "Прямий" та "5 канал" .
- Пізніше ДБР спростувало арешт медіа-активів, якими Порошенко вже не володіє.
- На даному етапі лідер "Європейської солідарності" готує потужну юридичну підтримку, на що, згідно даними із Єдиного державного реєстру декларацій, він уже витратив 11 млн гривень.