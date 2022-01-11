Політика (старий домен)
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Влада

Точно у тюрьму! Пісня про повернення Порошенка роздраконила владу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 18:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прихильники п'ятого президента записали реп на підтримку. "Слуги" потролили опонентів
Володимир Завгородній присвятив пісню ситуації з Порошенком / Колаж "Сьогодні"
Володимир Завгородній присвятив пісню ситуації з Порошенком / Колаж "Сьогодні"

Ситуація з кримінальним переслідуванням п'ятого президента України та лідера парламентської партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка не залишила байдужою навіть людей творчих. Чекаючи на повернення Петра Олексійовича в Україну, почали навіть пісні писати.

"Повернення Петра"

На Ютубе з'явилося відео композиції під назвою "Порошенко буде з нами". Автор твору музикант та публіцист Володимир Завгородній у пісенному стилі пропонує "усім світом" зустрічати Петра Порошенка 17 січня, коли політик обіцяв повернутися до України.

Реклама

"Слухайте і дивіться, не кажіть, що не бачили:

17 січня Порошенко буде у Києві.

Будемо його зустрічати, у натовпі пізнаємо і знайдемо;

Реклама

До речі, квитки можна взяти на "Вовину тисячу", – співає виконавець.

Автор припускає, що зустріч може затягнутися, тому радить взяти із собою "парасольки, термоси, гарний настрій ".

"Беріть парасольки, термоси, гарний настрій,

Реклама

Давайте станемо свідками повернення Порошенка,

Давайте побачимо, як спуститься він з пагорба повільно.

(Про місце збору, я вважаю, буде оголошено додатково)", – йдеться у композиції.

Також у композиції йдеться, що після повернення Петра Олексійовича в країні покращиться ситуація з економікою, російський газопровід "Північний потік-2" ніколи не буде сертифікований і ніхто не захворіє на грип чи коронавірус.

Але як тільки Порох повернеться, налагодиться все в момент:

Шуфрич знову отримає в обличчя, наповниться держбюджет,

Нафтогаз стане прибутковим, перестануть спізнюватися потяги

І "Північний потік – 2" не сертифікують вже ніколи".

Підписникам ютуб-каналу Володимира Завгороднього пісня про Порошенка сподобалася. Багато хто вважає цю композицію хітом із перспективним майбутнім.

Користувачі Ютуба пропонують автору не зупинятися та продовжити свою творчість у цьому напрямку.

Відповідь

Свою відповідь на "хіт про Порошенка" дав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський на своєму телеграм-каналі.

"Чесно кажучи, фраза – я приніс добру звістку, у мене римується тільки з – Порошенко мусить сісти. Але можливо я трохи упереджений, як поет", – написав Бужанський.

І додав кадр із фільму "17 миттєвостей весни", де поліція не ризикнула заарештувати генерала нацистської Німеччини Карла Отто Вольфа.

Навколо Порошенка

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Політика (старий домен)
Показати ще
Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
Опитування
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика (старий домен)
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти