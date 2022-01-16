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"Это не просто возвращение": как украинцы готовятся к встрече Порошенко

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16 января, 17:43
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Украинцы предлагают ехать встречать пятого президента на тысячу от Зеленского

Украинцы готовятся к возвращению в Украину пятого президента Петра Порошенко. Кто-то планирует встречать его в аэропорту "Киев", а пользователи соцсетей делятся шутками и мемами на эту тему.

Так, возвращению Петра Порошенко блогер и музыкант из Яготина Владимир Завгородний посвятил песню и даже снял клип.

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"Я принёс благую весть: скоро
Порошенко будет здесь снова!
Не страшна зима с её морозами и снегами,
Если Порошенко снова будет с нами!" — поет блогер.

Много шуточных предложений звучало о том, чтобы поехать в аэропорт встречать Порошенко на "Вовину тысячу" — деньги, которые выплачивали украинцам за полную вакцинацию от коронавируса.

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Журналист Михаил Ткач вспомнил о том, что когда-то Петра Порошенко встречал только он.

Блогер Назар Приходько пошутил о связи сообщений о минировании аэропортов в Киеве и возвращении Петра Порошенко.

Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал пост о возвращении пятого президента и проиллюстрировал его "фотожабой", на которой изображен терминатор с лицом Порошенко.

Ситуация с Порошенко

  • Пятый президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января после совершения ряда международных визитов и празднования новогодних праздников.
  • По заверениям политика, он готов прибыть в ГБР на допросы, но не был готов ради этого отказаться от ранее запланированных визитов за границей. "Я приеду – поговорим", – сказал Порошенко в одном из интервью из Польши, обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому.
  • Не дождавшись возвращения бывшего лидера страны, прокуроры через суд наложили арест на активы пятого президента Украины, куда, согласно первой информации, попали телеканалы "Прямой" и "5 канал".
  • Позже ГБР опровергло арест медиаактивов, которыми Порошенко уже не владеет.
  • В настоящее время лидер "Европейской солидарности" готовит мощную юридическую поддержку. Согласно данным из Единого государственного реестра деклараций, он уже потратил на это 11 млн гривен.

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