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Зеленський назвав кількість військ, які Росія вивела з Криму

11 травня, 11:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави розповів, як йдуть справи з російськими військами на інших ділянках кордону

/ Фото: AFP

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відвела з окупованого Криму 3,5 тисячі солдатів. На інших ділянках українсько-російського кордону – без змін.

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Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

Він нагадав, що раніше Росія збільшила кількість військ і в Криму, і на Донбасі, і вздовж іншої кордону України.

"Десь 3,5 тисячі військового контингенту пішли назад, але це тільки ті, які були в тимчасово окупованому Криму. Більше великого відведення (військ) ми не побачили і не бачимо (від інших кордонів) ... Ми дійсно побачили – десь 3,5 тис. людей з території Криму відійшли назад. Що стосується контингенту і техніки на кордонах України – зменшення ми там не фіксуємо, і збільшення там не фіксується. Вони відходять назад, але дуже повільно", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявляв, що не дивлячись на відведення військ з Криму, Росія все одно може напасти звідти на Україну.

Як ми вже писали, Володимир Зеленський розкрив домовленості про пасхальне перемир'я на Донбасі.

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