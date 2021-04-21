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Если Путин захочет встретиться в "ДНР": эксперт объяснил, что там ждет Зеленского

21 апреля, 09:47

Сергей Мартынец , Юлия Ляхова , Инна Золотухина

Скорее всего, президент РФ откажется приезжать на подконтрольную Украине территорию Донбасса, но может предложить свой вариант

На предложение президента Владимира Зеленского встретиться на Донбассе российский лидер Владимир Путин может ответить контрпредложением – провести переговоры на оккупированной территории, что ему более выгодно. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

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Вероятнее всего, Путин откажется приезжать на подконтрольную Украине территорию Донбасса, считает эксперт.

"Но российская дипломатия может предложить Владимиру Зеленскому приехать в Луганск или Донецк. Для на нас это опасный вариант. Потому что Путина будут там встречать с хлебом и солью, а нашего президента – хорошо срежиссированным митингом протеста", – сказал Гарань.

Он отметил, что в двусторонних переговорах Украины и России (особенно без присутствия международных партнеров) всегда есть риск для Украины.

"Ведь садиться за стол переговоров с государством, которое не придерживается правил, равносильно выходу на ринг, где идут бои без правил", – добавил эксперт.

Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин гарань

Источник: Сегодня

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