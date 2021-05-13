Єрмак назвав головну мету зустрічі Зеленського з Путіним

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На можливій зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним головним завданням стане обговорення виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандськоїчетвірки".

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Про це він повідомив РБК-Україна.

За його словами, процес узгодження умов зустрічі триває, але конкретні деталі озвучувати ще рано. Він вважає, що важливо провести переговори президентів якомога швидше.

Водночас глава ОПУ заявив, що базовим завданням зустрічі Зеленського з Путіним стане аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і у сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", – сказав Єрмак.

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Він підкреслив, що Київ не прагне скасувати або замінити двосторонніми переговорами у форматі Зеленський-Путін якийсь із вже існуючих форматів, при цьому на Банковій "прагнуть використовувати будь-які дипломатичні можливості", які можуть привести до прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі.

"Ключові питання не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах", – резюмував глава ОПУ.

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".

А сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито Київ розглядає нові варіанти зустрічі президентів – у Відні або Єрусалимі.