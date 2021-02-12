Єрмак на лінії фронту дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "Україна"

Відверта розмова йшла про рік роботи на посаді і про ситуацію на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав ексклюзивне інтерв'ю Тиграну Мартиросяну. Глядачі зможуть побачити спецпроект у п'ятницю рівно опівночі на телеканалі "Україна" і в суботу о 21:00 на "Україна 24".

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Спеціально для глядачів програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" Андрій Єрмак розповів про підсумки річної роботи в Адміністрації президента. Одразу після відвертої розмови Тигран разом з Андрієм Єрмаком, президентом України, секретарем РНБО, міністром оборони і послами країн G7 вилетіли на Донбас. Вони мали можливість особисто ознайомитися зі станом справ на лінії фронту, поговорити про причини загострення і про перспективи врегулювання ситуації в Донбасі.

"Я надзвичайно вражений побаченим поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Наша команда виконала велику роботу, щоб передати ці емоції телеглядачам. Я вдячний Андрію Єрмаку за змістовну розмову. Ми не тільки детально обговорили внутрішньополітичний порядок дений в Офісі президента, а й відверто розмовляли про загострення ситуації на фронті вже безпосередньо на передовій", – поділився враженнями Тигран Мартиросян, журналіст, автор і ведущий програми "Україна з Тиграном Мартиросяном".

Не пропустіть ексклюзивне інтерв'ю Андрія Єрмака в п'ятницю опівночі на телеканалі "Україна" і в суботу о 21:00 на "Україна 24".

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки". Там глава держави ознайомився з ситуацією на передовій і поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

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