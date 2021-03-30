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Двох депутатів позбавили мандатів: чому вони йдуть з Ради

30 березня, 18:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Слузі народу і партії За майбутнє стало менше депутатів у парламенті

Верховна Рада підтримала постанови про позбавлення депутатських повноважень народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Скічка та партії "За майбутнє" Ігоря Колихаєва.

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Повноваження Колихаєва дострокової припинені у зв'язку з його обранням в одномандатному виборчому окрузі № 184, Херсонська область, мером Херсона. Також у зв'язку з цим він подав заяву про складення ним мандата.

Також припинено повноваження "слуги народу" Олександра Скічка, який був призначений президентом України головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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Раніше ми писали, що дружина Олександра теж перебралася з ним у Черкаси. Вона говорила, що для їхньої сім'ї це цікавий досвід і тепер будуть жити на два міста. Також вона зазначила, що до цього ніколи не жила ні в яких інших містах України, крім Києва і Донецька у дитинстві. Читайте також детальніше, що відомо про нового главу Черкаської ОДА Олександра Скічка.

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Верховна Рада депутати Олександр Скічко

Джерело: Сьогодні

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