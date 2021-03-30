Двох депутатів позбавили мандатів: чому вони йдуть з Ради

У Слузі народу і партії За майбутнє стало менше депутатів у парламенті

Верховна Рада підтримала постанови про позбавлення депутатських повноважень народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Скічка та партії "За майбутнє" Ігоря Колихаєва.

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Повноваження Колихаєва дострокової припинені у зв'язку з його обранням в одномандатному виборчому окрузі № 184, Херсонська область, мером Херсона. Також у зв'язку з цим він подав заяву про складення ним мандата.

Також припинено повноваження "слуги народу" Олександра Скічка, який був призначений президентом України головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Раніше ми писали, що дружина Олександра теж перебралася з ним у Черкаси. Вона говорила, що для їхньої сім'ї це цікавий досвід і тепер будуть жити на два міста. Також вона зазначила, що до цього ніколи не жила ні в яких інших містах України, крім Києва і Донецька у дитинстві. Читайте також детальніше, що відомо про нового главу Черкаської ОДА Олександра Скічка.

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