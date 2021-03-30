Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости политики

Двух депутатов лишили мандатов: почему они уходят из Рады

30 марта, 18:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Слуге народа и партии За будущее стало меньше депутатов в парламенте

Верховная Рада поддержала постановления о лишении депутатских полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Александра Скичко и партии "За будущее" Игоря Колыхаева.

Реклама

Полномочия Колыхаева досрочной прекращены в связи с его избранием в одномандатном избирательном округе № 184, Херсонская область, мэром Херсона. Также в связи с этим он подал заявление о сложении им мандата.

Также прекращены полномочия "слуги народа" Александра Скичко, который был назначен президентом Украины главой Черкасской облгосадминистрации.

В тренде
Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерику

Ранее мы писали, что супруга Александра тоже перебралась с ним в Черкассы. Она говорила, что для их семьи это интересный опыт и теперь будут жить на два города. Также она отметила, что до этого никогда не жила ни в каких других городах Украины, кроме Киева и Донецка в детстве. Читайте также более подробно, что известно о новом главе Черкасской ОГА Александре Скичко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада депутаты Александр Скичко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вирастюк проиграл. Трое лидеров на довыборах в Раду – экзитполы
Вирастюк проиграл. Трое лидеров на довыборах в Раду – экзитполыВласть
Кремль: Путин с Макроном и Меркель готовят переговоры по Донбассу, но без Зеленского
Кремль: Путин с Макроном и Меркель готовят переговоры по Донбассу, но без ЗеленскогоВласть
Степанов о куртке за 620 тыс. гривен: Существует в больном воображении политиков
Степанов о куртке за 620 тыс. гривен: Существует в больном воображении политиковВласть
Будет ли разговор Путина с Зеленским: в Кремле дали ответ
Будет ли разговор Путина с Зеленским: в Кремле дали ответВласть
"Извините – задрало": глава "Укрпочты" жестко раскритиковал министраЭкономика
Сегодня в Раде три внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты
Сегодня в Раде три внеочередных заседания: что рассмотрят депутатыВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять