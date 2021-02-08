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  1. Політика

Зеленський дозволив пустити в Україну війська НАТО

8 лютого, 15:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Всього у 2021 році на українську землю ступлять близько 11 тисяч іноземних військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада, про допуск в Україну військ країн НАТО для участі у військових навчаннях на території нашої країни.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Всього передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України в цьому році. У них візьмуть участь близько 21 тис. українських військовослужбовців і близько 11 тис. іноземних.

Міжнародні навчання у 2021 році в Україні:

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  • багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів ЗСУ (за участю військових США та інших країн НАТО) – до 4 тис. військовослужбовців;
  • українсько-американські Rapid Trident – до 3 тис. іноземних військових;
  • українсько-британські "Козак Мейс" – до 800;
  • українсько-американські Sea Breeze – до 2 тис.;
  • українсько-румунські Riverine – до 200;
  • українсько-британські Warrior Watcher – до 300;
  • українсько-польські "Три мечі" – до 400;
  • українсько-польські Silver Sabre – до 200.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українські військові в 2021 році візьмуть участь у 22 багатонаціональних навчаннях.

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НАТО навчання закони Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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