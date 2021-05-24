"Друга Лукашенко" Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа"

Нардеп не раз попадал в скандал из-за своих поездок в Минск, а недавно и вовсе встречался с непризнанным президентом Беларуси

Евгений Шевченко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Объявят об этом на следующей пленарной неделе в Верховной Раде. Об этом сообщил в Telegram его коллега нардеп Александр Качура.

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По регламенту, официально выход из фракции будет оформлен после того, как это на пленарном заседании объявит спикер парламента.

"Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа". Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений", – написал Качура.

"Слуга народа" Максим Бужанский своеобразно прокомментировал исключение коллеги.

"Я думаю, что ввиду роста прозрачности и глубокого внутреннего доверия в следующий раз при исключении кого-то из фракции "СН" подписи не нужно собирать вообще. Достаточно объявить – планируем обсудить вопрос об исключении. А через день – секретариату удалось собрать подписи. Здорово экономит время и бумагу", – написал он в Telegram.

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Что говорит сам Шевченко и чем он "отличился"

"Наконец-то меня исключили из фракции "Слуга народа". Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Александр Дубинский, привет! Я же говорил, что буду следующим", – написал он в Telegram.

Шевченко известен своей любовью к Беларуси и особенно к правящему там режиму Лукашенко. Вот, например, один из последних его постов в Facebook: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

А на скандальное задержание главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича он отреагировал словами: "Вот это государственность".

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Но все же последней каплей для "Слуги народа" стал визит Шевченко 20 апреля в Беларусь и встреча с Александром Лукашенко.