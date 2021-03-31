Бійцівський клуб чи Рада? 5 найбільш пам'ятних бійок у парламенті IX скликання

У Верховній Раді знову було жарко – побилися депутати"Слуги народу" і "Європейської солідарності". Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко зняв на телефон, як депутат від ЄС Михайло Бондар влаштував розбірки зі "слугами" Юрієм Камельчуком і Сергієм Швецем. А почалося все з того, що один зі "слуг" стояв спиноюдо промовиці з парламентської трибуни – Ірині Геращенко.

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Сайт "Сьогодні" пропонує згадати найяскравіші поєдинки, які стрясали стіни парламенту протягом IX скликання – щоб згадати всі бійки під куполом Ради, доведеться писати енциклопедичну працю.

Скорик – Тищенко. Поштовхалися і розійшлися

Перша бійка народних обранців нинішнього скликання відбулася 30 жовтня 2019 року. Депутати посварилися після відхилення постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Головою комісії мав стати нардеп від "Опозиційною платформи – За життя" Микола Скорик, тому його обурення зрозуміти, взагалі, можна. Після того, як депутат спересердя штовхнув плечем "слугу народу" Миколу Тищенка, колеги з провладної фракції дружно кинулися умовляти Скорика, тож повноцінної бійки не вийшло.

Власенко – Дмитрук. Бойова аеробіка

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Найчастіше бійки в парламенті виникали у зв'язку з земельною реформою. 6 лютого 2020 року відразу після початку пленарного засідання нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко і "слуга народу" Артем Дмитрук влаштували бійку, яка більше нагадувала якийсь підозрілий танець.

Власенко намагався потрапити до президії, а Дмитрук намагався його не пропустити, але не розпускаючи рук. Очевидно, Власенкові також не хотілося повноцінної бійки – він навіть не знімав окулярів, тож загалом народні обранці якийсь час стрибали один навпроти іншого, ритмічно махаючи руками в різні боки.

Очевидно, інших так вразив цей танець, що в той день вони не змогли відмовити собі в добрячій штовханині. Жоден нардеп у результаті не постраждав.

Бужанський – Лерос. Лицарський турнір

5 грудня 2019 року зійшлися два депутати від "Слуги народу" – Максим Бужанський і Гео Лерос. Як з'ясувалося, Бужанський заступився за честь і гідність колеги Ірини Верещук. За її словами, Лерос під час листування у внутрішньому чаті фракції грубо висловлювався на її адресу, причому не соромився використовувати ненормативну лексику. Зі свого боку Верещук зажадала вибачень.

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"Зворушена і вражена нашими чоловіками з фракції "Слуга народу", котрі не терпітимуть, коли над жінкою хтось у такий спосіб намагається вивищитися", – резюмувала нездала градоначальниця.

Лерос – Юрченко. "Скажена собака" проти "Шарикова"

Гео Лерос виявився записним забіякою – майже через рік, у листопаді 2020-го, він зчепився знову ж зі "слугою народу" Олександром Юрченком. Але, мабуть, сутичка з Бужанським змусила Лероса змінити тактику рукопашного бою. За словами Юрченка, той напав на нього зі спини, збив з ніг і почав бити ногами. Після чого Лерос поправив зачіску, підтягнув краватку і пішов у кулуари. А Юрченкові не залишалося нічого іншого, як викликати поліцію.

Наостанок бійці обмінялися образливими словами в соціальних мережах. Юрченко назвав Лероса "скаженим собакою", а той, своєю чергою, порівняв опонента із Шариковим.

"Якщо Юрченко поїде в лікарню, там професор Преображенський знову зробить його бродячим собакою і надіне браслет", – написав Лерос.

Богданець – Сиротюк. Битва за землю

Відео: Facebook/Андрій Якобчук

11 грудня 2019 року в Раді сталася чергова бійка, яка своєю жорстокістю затьмарила всі зіткнення нардепів.

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"Такого махача Верховна Рада давно не бачила", – написав депутат Андрій Якобчук, який виклав відео бою в Facebook.

У запеклій рукопашній зійшлися народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі Андрій Богданець і колишній народний обранець Юрій Сиротюк.

До них радісно приєдналися екснардепи Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко. Нинішні й колишні законодавці не зійшлися в думках стосовно поправок до законопроєкту про ринок землі.

Бонус. Левченко проти всіх

6 жовтня 2017 року під час розгляду законопроєкту про особливий статус Донбасу спікер парламенту Андрій Парубій заявив про вилучення із документу пункту про Мінські угоди. Це настільки обурило народного обранця Юрія Левченка, що він кинувся, як лев, до президії. Рятувати спікера від кулаків розлюченого депутата поспішила купка таких же відчайдушних нардепів-сміливців.

Коли вороги оточують бійця, він використовує свою останню гранату. Так і Левченко, коли йому не вдалося прорватися до трибуни, відчайдушним жестом жбурнув у Парубія пляшкою мінеральної води, але не влучив – пляшку встигли зловити.

Нагадаємо, що сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші бійки в Раді в одному відео. За статистикою, масштабна бійка в сесійному залі відбувається раз на рік, а частіше за все билися за президентства Януковича. Іноді все закінчувалося взаємними стусанами, а іноді на ремонт доводилося витрачати мільйони з кишень платників податків.

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