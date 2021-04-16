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Депутаты взорвались смехом, Разумков в истерике: смешное видео из Рады

16 апреля, 14:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты рассматривают тысячи правок и, судя по всему, они совсем заработались – дальше было весело

Сессионный зал Верховной Рады неожиданно взорвался смехом во время рассмотрения правок к земельной реформе. Особенно сильно что-то рассмешило главу парламента Дмитрия Разумкова, у которого чуть ли не истерика началась.

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Депутаты на внеочередном заседании Рады занимались правками к "земельному закону", но после слов Разумкова "важная правка, 62-я…" (он сказал это с сарказмом, вероятно, правка была не особо важной) депутаты рассмеялись.

Сам же Разумков пытался что-то сказать и успел произнести "комитетом…" и его охватил дикий смех, как и его заместителей, и народных депутатов в зале.

В комментарии телеканалу "Украина 24" глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что произошло.

"Там что-то прозвучало в микрофон, кто-то его вроде бы перебил, похожим голосом говорил. Поскольку день был тяжелый, долгий – 11 часов, то это вызвало истерический момент в Раде", – объяснил он.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура объяснил это так: "Ну вы понимаете, 12 часов в зале, все кричат, кто-то что-то рассказывает… И так некоторые люди не выдерживают".

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Тем временем сегодня в парламенте во время Часа вопросов к правительству министру здравоохранения Максиму Степанову вручили похоронные цветы.

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Верховная Рада депутаты смех Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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