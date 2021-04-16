"Це вам – похоронні квіти": Степанову в Раді вручили дві гвоздики (відео)

Степанов прийшов до парламенту розповісти про ситуацію з коронавірусом, але його там чекав неприємний сюрприз

Сьогодні у Верховній Раді міністру охорони здоров'я Максиму Степанову вручили дві гвоздики, які принесли з похорону чоловіка, який помер від коронавірусу. Квіти передала народний депутат від "Голосу" Ольга Стефанишина під час Години запитань до уряду.

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Вона зазначила, що сьогодні на одному з київських кладовищ ховали чоловіка, який помер від ковіду. Його родичі попросили переказати його історію.

"Три тижні тому це була абсолютно здорова людина 68 років, правда, у нього був діабет. Він пішов до сімейного лікаря і попросив його вакцинувати від COVID-19. Йому сказали: "Вакцин для вас немає". Тому що у нас майже немає в країні вакцин, тому що ви (Степанов) їх не поставили. Через кілька днів він захворів і помер, тому що ви не здатні забезпечити Україну вакцинами. Пане Степанов, це вам – похоронні квіти, які родичі померлого просили передати", – сказала Стефанишина.

На це міністр заявив, що нардеп маніпулює смертю людей.

"Коли наступного разу будете маніпулювати смертями людей, згадайте, що ви особисто зробили для того, щоб цих смертей не було. Не потрібно маніпулювати смертями людей", – сказав Степанов під крики депутатів "ганьба, ганьба".

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за минулу добу виявили більше 17 тисяч нових випадків, при цьому померли понад 400 українців.

Тим часом до України прибула перша партія вакцин Pfizer. Ми дізналися, коли почнуть робити щеплення і хто буде першим.

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