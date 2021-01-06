Радуцького викрили у "підпільній вакцинації": нардеп прокоментував чутки

Народного депутата від партії "Слуга народу" і голову парламентського комітету з охорони здоров'я Михайла Радуцького звинуватили в тому, що до України нелегально завезли вакцину виробництва компаній Pfizer/BioNTech. Нібито вартість вакцини для "клієнтів" становить 2500 доларів, тоді як офіційна – 30.

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Нардеп прокоментував сайту "Сьогодні" чутки про те, що йому, прем'єр-міністру Денису Шмигаль і іншим чиновникам вже вкололи вакцину.

"Не бачу сенсу навіть коментувати цю маячню. Я так розумію, деякі власники ЗМІ вперше за багато років святкують Новий рік в Україні, нудьгують і розважаються, придумуючи фейки. Коли в Україні офіційно з'явиться вакцина – я зроблю щеплення публічно, щоб власним прикладом переконати українців, що це необхідно робити", – заявив Радуцький.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україна уклала договір про постачання 1,9 млн доз вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Окрім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в рамках ініціативи COVAX в березні до України буде поставлено 8 млн доз вакцин, перший транш очікується в обсязі 1,2 млн доз.

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