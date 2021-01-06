Русский
$ 28,4
34,85
  1. Політика

Радуцького викрили у "підпільній вакцинації": нардеп прокоментував чутки

6 січня, 12:28

Олександр Марущак , Ігор Тимофєєв

За словами нардепа, деякі власники ЗМІ розважаються, придумуючи фейки

Народного депутата від партії "Слуга народу" і голову парламентського комітету з охорони здоров'я Михайла Радуцького звинуватили в тому, що до України нелегально завезли вакцину виробництва компаній Pfizer/BioNTech. Нібито вартість вакцини для "клієнтів" становить 2500 доларів, тоді як офіційна – 30.

Реклама

Нардеп прокоментував сайту "Сьогодні" чутки про те, що йому, прем'єр-міністру Денису Шмигаль і іншим чиновникам вже вкололи вакцину.

"Не бачу сенсу навіть коментувати цю маячню. Я так розумію, деякі власники ЗМІ вперше за багато років святкують Новий рік в Україні, нудьгують і розважаються, придумуючи фейки. Коли в Україні офіційно з'явиться вакцина – я зроблю щеплення публічно, щоб власним прикладом переконати українців, що це необхідно робити", – заявив Радуцький.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україна уклала договір про постачання 1,9 млн доз вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Окрім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в рамках ініціативи COVAX в березні до України буде поставлено 8 млн доз вакцин, перший транш очікується в обсязі 1,2 млн доз.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чутки вакцинація вакцина спростування Михайло Радуцький Денис Шмигаль Pfizer

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Радуцького викрили у
Радуцького викрили у "підпільній вакцинації": нардеп прокоментував чуткиПолітика
За що люблять і за що ненавидять Уляну Супрун
За що люблять і за що ненавидять Уляну СупрунУкраїна
Трамп змирився з поразкою на виборах – ЗМІ
Трамп змирився з поразкою на виборах – ЗМІСША
Ляшко про відновлення імпорту білоруської електроенергії:
Ляшко про відновлення імпорту білоруської електроенергії: "У мене не вистачає цензурних слів"Економіка
Депутатів
Депутатів "нелегально вакцинували" від коронавірусу: реакція Шмигаля на скандалПолітика
Відсторонення Тупицького: судді КСУ зробили заяву
Відсторонення Тупицького: судді КСУ зробили заявуПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти