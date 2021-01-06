Депутатов "нелегально вакцинировали" от коронавируса: реакция Шмыгаля на скандал

Премьер собирается вакцинироваться во вторую или третью очередь и за собственный счет

Премьер-министр Денис Шмыгаль приказал министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о том, что он и ряд депутатов тайно получили вакцину Pfizer от коронавируса, которую нелегально привезли из Израиля.

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Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram 6 января.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", – написал премьер.

Он напомнил о том, что в первую очередь вакцину в Украине получат медики, которых привлекли к борьбе с пандемией коронавируса. А сам он собирается вакцинироваться во вторую или третью очередь и за собственный счет.

Также Денис Шмыгаль напомнил о том, что пока что никакая вакцина не была официально сертифицирована на территории Украины. Он также выразил уверенность в том, что ни один сознательный человек не станет принимать препараты неизвестного происхождения.

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Ранее слухи о "подпольной вакцинации" опроверг и второй фигурант скандала – глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, который тоже якобы принимал вакцину.

Также сообщалось, что Украина заключила договор о поставках 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Видео: Сегодня

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