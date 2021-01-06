Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости политики

Депутатов "нелегально вакцинировали" от коронавируса: реакция Шмыгаля на скандал

6 января, 14:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Премьер собирается вакцинироваться во вторую или третью очередь и за собственный счет

Премьер-министр Денис Шмыгаль приказал министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о том, что он и ряд депутатов тайно получили вакцину Pfizer от коронавируса, которую нелегально привезли из Израиля.

Реклама

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram 6 января.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", – написал премьер.

Он напомнил о том, что в первую очередь вакцину в Украине получат медики, которых привлекли к борьбе с пандемией коронавируса. А сам он собирается вакцинироваться во вторую или третью очередь и за собственный счет.

В тренде
Николаевский депутат встретил Новый год "с Путиным" (фото)

Также Денис Шмыгаль напомнил о том, что пока что никакая вакцина не была официально сертифицирована на территории Украины. Он также выразил уверенность в том, что ни один сознательный человек не станет принимать препараты неизвестного происхождения.

Реклама

Ранее слухи о "подпольной вакцинации" опроверг и второй фигурант скандала – глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, который тоже якобы принимал вакцину.

Также сообщалось, что Украина заключила договор о поставках 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

скандал вакцинация вакцина Украина Денис Шмыгаль Pfizer
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не только Павел Шеремет: 5 предполагаемых жертв режима Лукашенко
Не только Павел Шеремет: 5 предполагаемых жертв режима ЛукашенкоУкраина
За что любят и за что ненавидят Ульяну Супрун
За что любят и за что ненавидят Ульяну СупрунУкраина
Ляшко о возобновлении импорта белорусской электроэнергии:
Ляшко о возобновлении импорта белорусской электроэнергии: "У меня не хватает цензурных слов"Экономика
Трамп смирился с поражением на выборах – СМИ
Трамп смирился с поражением на выборах – СМИСША
В Украине пятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19. Что изменилось за это время
В Украине пятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19. Что изменилось за это времяПолитика
Радуцкого уличили в
Радуцкого уличили в "подпольной вакцинации": нардеп прокомментировал слухиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять