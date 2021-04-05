Данілов пояснив, чому не можна використовувати термін "Донбас"

Донецька і Луганська області не можна називати Донбасом, тому що це придумала Росія

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні немає такого поняття, як Донбас, – це просто антиукраїнський наратив російської пропаганди.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Олексій Данілов / Фото: СНБО

За його словами, поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами РФ починаючи з 2000 року і особливо активно – у період російської агресії проти України з 2014 року.

Реклама

"Мета – протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень", – написав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що в російському інформпросторі циркулюють такі наративи, як "вибір Донбасу", "утиск прав народу Донбасу", "розмова з Донбасом", "народ Донбасу", "ополчення Донбасу", "влада Донбасу".

"Тому вживання терміна "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу та підігравання російській пропаганді", – підкреслив чиновник.

Читайте також: Резніков: Ми вирішили відмовитися від поняття "колаборант"

Він також звернувся до історії: у XVIII столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, що входять до складу сучасної Росії, а сьогодні ця назва вже неактуальна. Як, втім, і термін "Малоросія" не є актуальним для назви території сучасної України.

Реклама

"З цієї точки зору не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене", "використання якого навряд чи буде викорінене із вжитку". (...) У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. І тому навіть ураховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", – резюмував Данілов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше українців закликали не використовувати термін "анексія" щодо Криму. Згідно з українським законодавством, півострів – тимчасово окупована територія.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама