Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язала

В Україні є лише Донецька і Луганська області, а все інше – наративи Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні немає ніякого Донбасу, а тільки Донецька і Луганська області. Він закликав українців відмовитися від такого терміна. Про це чиновник сказав під час Форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур", передає Укрінформ.

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Він вважає, що потрібно максимально уникати такого поняття як "Донбас", оскільки це нав'язаний Росією наратив.

"Слова "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна". Нам треба чітко дотримуватися наших нормативно-правових документів ... Є чіткі назви території Донецької та Луганської областей. Ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити", – сказав Данілов.

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Секретар РНБО додав, що застосування цього терміна створює нові передумови ворогові починати розмови про розвал України.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше українців закликали не використовувати термін "анексія" Криму. Згідно з українським законодавством, півострів – тимчасово окупована територія.

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