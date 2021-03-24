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Данилов: Никакого Донбасса не существует, его Россия навязала

24 марта, 14:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине есть только Донецкая и Луганская области, а все остальное – нарративы России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине нет никакого Донбасса, а только Донецкая и Луганская области. Он призвал украинцев отказаться от такого термина. Об этом чиновник сказал во время Форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур", передает Укринформ.

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Он считает, что нужно максимально избегать такого понятия как "Донбасс", поскольку это навязанный Россией нарратив.

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов ... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что применение этого термина создает новые предпосылки врагу начинать разговоры о развале Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинцев призвали не использовать термин "аннексия" Крыма. Согласно украинскому законодательству, полуостров – временно оккупированная территория.

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Донбасс Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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