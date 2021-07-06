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Данілов: Франція і Німеччина винні у нападі Росії на Україну

6 липня 2021 13:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Війни з Росією не було б зараз, якби Україна отримала ПДЧ ще 2008 року

Олексій Данілов

Олексій Данілов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Секретар РНБО Олексій Данілов головними винуватцями в нападі Росія на Україну і Грузію вважає Німеччину і Францію, які заблокували 2008 року на саміті НАТО у Бухаресті надання нашій країні Плану дій на вступ до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

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Він привів у приклад переговори французів з Москвою під час російсько-грузинської війни.

"Наші міжнародні партнери дорікають нам, що у нас не долається корупція. В інших країнах теж є корупція. Французи, наприклад, 2008 року займалися переговорами між Грузією і Росією, і в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі" від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької і Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є", – сказав Данілов.

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Він вважає, що не було б війни з Росією, якби Україна отримала ПДЧ ще 2008 року.

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"Я не дипломат, і мені ніхто не забороняє називати речі своїми іменами. Росія напала на Грузію і Україну після того, як ці країни (Німеччина та Франція) 2008 року в Бухаресті заблокували нам План дій щодо членства в НАТО. Коли у Києві зустрічаємося в закритому режимі з німецькими і французькими представниками, я їм про це говорю. Останнім часом Німеччина змінила свій тон. Україна зараз повертає свою суб'єктність, з нами починають спілкуватися, нас починають сприймати окремо від Росії", – підкреслив секретар РНБО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк говорив, що якби Україна була вже в НАТО, Росія ніколи б не напала. Він назвав кілька причин, чому Альянс повинен прийняти Україну до своїх лав.

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