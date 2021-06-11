Яценюк: Якби Україна була вже в НАТО, Росія ніколи б не напала

Якби Україна ще у 2008 році стала членом НАТО, то Росія ніколи не напала б на нашу країну і на окупувала Крим. Сьогодні наша країна демонструє протистоянням Росії, що як ніхто інший заслуговує членства в Альянсі. Про це сказав під час молодіжного Київського безпекового форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк.

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Чого б вдалося уникнути, якби ми вже були в Альянсі:

Росія ніколи б не напала на Донбас і Крим;

Росія ніколи б не збила літак МН-17 над Донбасом;

не загинули б тисячі українців зі зброєю в руках, захищаючи країну.

Яценюк підкреслив, що НАТО – це не військовий блок, це союз демократичних країн, які борються за цінності вільного світу: більше 50% світової економіки належить країнам-членам Альянсу, а щодня близько 3 мільйонів військовослужбовців охороняють мир, стабільність і спокій на континенті. Загальний обсяг фінансування на оборону країн НАТО перевищує 1 трлн доларів.

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"Україна заслуговує (вступити в НАТО. – Ред.) хоча б тому, що продемонструвала, як вона бореться за своє майбутнє, за свою свободу і незалежність. Ми охороняємо кордони країн-членів НАТО. Ми боремося за свою свободу і за свободу наших партнерів по Альянсу. Ми довели, що зі зброєю в руках захищаємо демократію. Майбутнє НАТО вкрай важливе для України. І майбутнє України вкрай важливе для НАТО" , – сказав політик.

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Він нагадав, що вже пройшло 13 років, як Україна звернулася до НАТО про надання їй ПДЧ, але досі його не отримала. Але в водночас за останні роки підтримка вступу України в НАТО неймовірно зросла.

"Пригадую ті часи, коли рівень підтримки ідеї членства України в НАТО не переважав 10-12%. Сьогодні, якби питання про членство України в Альянсі було виставлено на референдум, більше 60% українців сказали би: "НАТО – так, ми за НАТО", – резюмував Яценюк.

Як ми вже писали, Яценюк нагадав Путіну, що Україна вже давно отримала гарантії вступу в НАТО.