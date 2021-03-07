Русский
$ 27,76
33,41
  1. Влада

"Опудало з тебе зроблю". Добкін погрожує Фуксу після спогадів про "ХНР"

7 березня, 19:19

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Раніше бізнесмен звинуватив екс-нардепа в прихильності сепаратизму

Колишній депутат Верховної Ради Михайло Добкін погрожує бізнесменові Павлу Фуксу після інтерв'ю, де згадувалися події 2014 року.

Реклама

Павло Фукс розповів журналістам, що Добкін хотів створити в Харківській області "ХНР". Екс-нардеп зазначив, що "залишить ці висловлювання в стороні", а у відповідь заявив, що бізнесменові загрожують американські санкції. Після цього колишній депутат і зовсім перейшов до погроз.

"Але що б ти не робив, я і з тебе, і з твоїх підопічних опудало зроблю. Причому, не заради вас, а виключно заради любові до природи. А ікла і роги ваші збережу в первозданному вигляді" , – пише Добкін у своєму telegram.

В тренді
Литвин заявив про бажання стати ректором університету імені Шевченка

Конфлікт між Фуксом і Добкіним тягнеться давно. У лютому харків'яни голосно посварилися в соцмережах через майбутні вибори на пост мера Харкова – згадали наркотики, свиней і політику.

Реклама

Ще раніше бізнесмен різко відреагував на пост екс-нардепа з відео, де чути голос покійного міського голови Геннадія Кернеса, який хвалить Михайла Добкіна, як "хорошого управлінця і хорошого менеджера". Мовляв, останнім часом Кернес абсолютно не був у захваті від діяльності Добкіна.

А ще раніше, в січні, Павло Фукс в інтерв'ю спрогнозував перемогу на майбутніх виборах мера Харкова нинішнього в. о. глави міста Ігоря Терехова, не забувши відзначити, що "Добкін рветься на вибори щосили".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вибори Харків Михайло Добкін фукс
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Саакашвілі приніс щура в клітці на ефір
Саакашвілі приніс щура в клітці на ефір "Свободи слова Савіка Шустера" (відео)Влада
"Був здивований": друг Коломойського прокоментував санкціїВлада
Чи потрібно українцям подвійне громадянство:
Чи потрібно українцям подвійне громадянство: "Свобода слова Савіка Шустера"Влада
"Наступний крок – обвинувачувальний акт": Порошенко прокоментував санкції проти КоломойськогоВлада
Санкціі проти Коломойського: Гончаренко і Гетманцев посперечалися, за якої влади мали судити
Санкціі проти Коломойського: Гончаренко і Гетманцев посперечалися, за якої влади мали судитиВлада
"Пообіцяв комусь": Фукс розповів про плани Добкіна створити "ХНР"Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти