"Опудало з тебе зроблю". Добкін погрожує Фуксу після спогадів про "ХНР"

Колишній депутат Верховної Ради Михайло Добкін погрожує бізнесменові Павлу Фуксу після інтерв'ю, де згадувалися події 2014 року.

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Павло Фукс розповів журналістам, що Добкін хотів створити в Харківській області "ХНР". Екс-нардеп зазначив, що "залишить ці висловлювання в стороні", а у відповідь заявив, що бізнесменові загрожують американські санкції. Після цього колишній депутат і зовсім перейшов до погроз.

"Але що б ти не робив, я і з тебе, і з твоїх підопічних опудало зроблю. Причому, не заради вас, а виключно заради любові до природи. А ікла і роги ваші збережу в первозданному вигляді" , – пише Добкін у своєму telegram.

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Конфлікт між Фуксом і Добкіним тягнеться давно. У лютому харків'яни голосно посварилися в соцмережах через майбутні вибори на пост мера Харкова – згадали наркотики, свиней і політику.

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Ще раніше бізнесмен різко відреагував на пост екс-нардепа з відео, де чути голос покійного міського голови Геннадія Кернеса, який хвалить Михайла Добкіна, як "хорошого управлінця і хорошого менеджера". Мовляв, останнім часом Кернес абсолютно не був у захваті від діяльності Добкіна.

А ще раніше, в січні, Павло Фукс в інтерв'ю спрогнозував перемогу на майбутніх виборах мера Харкова нинішнього в. о. глави міста Ігоря Терехова, не забувши відзначити, що "Добкін рветься на вибори щосили".

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