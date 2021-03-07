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"Пообіцяв комусь": Фукс розповів про плани Добкіна створити "ХНР"

7 березня, 17:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Екс-депутат Добкін вирішив "залишити свої висловлювання в стороні"

Екс-депутат Верховної Ради і колишній глава Харківської області Михайло Добкін хотів створити "ХНР".

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Про це в інтерв'ю "112-Україна" розповів бізнесмен Павло Фукс.

За його словами, це був перший конфлікт Добкіна з мером Геннадієм Кернесом, який помер внаслідок ускладнень від COVID-19 ще в грудні.

"Взяв величезну участь в Харкові, коли Добкін хотів "ХНР". Гена теж хотів, але Гену ми умовили з Ігорем Валерійовичем (Коломойським – Ред.). Це, до речі, перший конфлікт був Добкіна з Кернесом. Гена ж сам ухвалював рішення, а той (Добкін – Ред.), видно, комусь наобіцяв чогось, але Гена відповів: ні, такого не буде. І він виступив і сказав. Це була ціла спецоперація", – сказав Фукс.

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Бізнесмен розповів, що з Кернесом він дружив 32 роки, однак, ніколи не працював разом з ним.

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Водночас Добкін написав в Telegram: "Друзі написали мені про його (Фукса – Ред.) висловлювання про Гену, мене і ХНР. Залишу ці висловлювання в стороні. Думаю, що Павло, перебуваючи в одному кроці від неминучих санкцій уряду США, видаватиме ще й не такі перли".

Нещодавно Михайло Добкін, який планує зайняти пост мера Харкова, і харківський бізнесмен Павло Фукс голосно посварилися в соцмережах через майбутні вибори.

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Харків Добкін геннадій кернес фукс
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