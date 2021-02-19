Що розглядають на засіданні РНБО – ми зібрали всі версії разом

Цілком таємно. Засідання відбувається у закритому режимі. На брифінгу після його завершення може бути озвучене далеко не все

Санкції проти Медведчука, закриття телеканалу "Прямий", відставка Кабміну. Точної інформації про те, що буде розглядатися на засіданні Радбезу 19 лютого, на цей момент немає. Все що перераховане – здогадки, які транслюють експерти і ЗМІ. Ми зібрали всі версії в одному місці

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Підвищений інтерес до події пояснюється тим, що раніше після засідання РНБО було прийняте рішення накласти санкції на депутата ОПЗЖ Тараса Козака і, внаслідок цього, закрити телеканали NewsOne, 112, ZIK. Голова СБУ Іван Баканов назвав це рішення послідовним кроком у боротьбі з гібридною агресією РФ.

На порядку денному чергового засідання РНБО також значаться термінові питання нацбезпеки. "Загрози національній безпеці держави, які повинні бути усунені, вимагають обов'язкових жорстких рішень в межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством. Нічого більш конкретного", – так раніше охарактеризували цілі засідання в Офісі президента.

У соцмережах сперечаються, який ще телеканал закриють. Може тому в деяких політиків здали нерви.

Здали нерви

"Володимир Олександрович, завтра на РНБО можна запроваджувати санкції проти терориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу – закінчив він погано", – заявив 18 лютого п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Перед цим він публічно повідомило, що купив канал "Прямий" у ексголови КМДА Володимира Макеєнка. Тепер акціями володіє структура Петра Порошенка – "Прайм Ессетс Кепітал".

Очевидно саме це швидке рішення Порошенко стало причиною активного тролінгу, до якого підключився навіть радник української делегації в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації Roshen", – написав Арестович в ФБ. Найімовірніше, пожартував.

Прессекретарка президента України Юлія Мендель тим часом зазначила, що розгляд питання про закриття телеканалу "Прямий" на засіданні РНБО не планувалося.

Чому засідання перенесли

Спочатку засідання РНБО мало розпочатися близько полудня 19 лютого. Але потім воно було перенесене.

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Політолог Руслан Бортник у коментарі "Сьогодні" припустив: "Зазвичай так робиться, коли потрібно швидко внести зміни в документи про підсумкові рішення. Або хочуть скоротити кількість зворотних реакцій – кінець робочого тижня, кінець робочого дня, людям вже не до всього цього", – зазначає політолог.

Другу версію причин перенесення засідання "Сьогодні" підказали в юридичному управлінні Верховної Ради. Там кажуть: засідання могли перенести на другу половину дня через накладки. Вранці була година уряду в парламенті. Не всі, хто повинен був бути присутнім на засіданні РНБО, встигли б вчасно.

Якщо допустити, що закриття каналу "Прямий" дійсно планувалося, то інформація про зміну власника каналу (був Макеєнко, став Порошенко) цю версію підтверджує. Тоді зрозуміло, що потрібна була відстрочка для внесення змін у документи. За словами Бортника, рішення про закриття каналу "Прямий" дійсно готувалося.

Кабмін, Донбас, вакцина – що говорять про цілі засідання експерти і політики

"Це одне з головних засідань, тому що зараз є можливість в межах РНБО довести до кінця роботу по всіх цих дивних бізнес-комунікаціях, які були, зокрема, і в Медведчука, і не тільки у нього, і підвести підсумок аналітичної роботи, яка дозволяє вийти на якісь рішення", – заявляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Показово, що в своєму коментарі Подоляк згадує прізвище співголови партії ОПЗЖ. Думка про те, що чергові санкції можуть стосуватися його персонально, поділяють й багато інших експертів. Однак навіть прихильники президента у парламенті припускають, що тема засідання може бути іншою.

"Я переконана, розглядатимуть ситуацію на Донбасі", – говорить членкиня фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Зрештою, є й зовсім протилежна точка зору. Мова на РНБО може піти зовсім про інші питання. Наприклад, про провал вакцинації. Цю тему "Сьогодні" докладно висвітлювали.

"Перше – питання вакцинації: чи буде зірвана кампанія з вакцинації або ж відбудеться її активізація? Друге питання – ситуація на Південному Сході України, де замість перемир'я ми спостерігаємо ситуацію "ані війни, ані миру", – так описує порядок денний засідання політолог Кость Бондаренко.

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Примітно, що ціла низка експертів поділяють думку про те, що цього разу РНБО не розглядатиме долю опозиційних політиків і займеться питаннями зовсім іншого роду.

"Насправді темою РНБО повинна бути не доля, припустімо, Шарія або телеканалу "Прямий", а хто буде прем'єр-міністром", – зазначає директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Зазначимо, що засідання РНБО відбувається у закритому режимі. По його завершенні запланований брифінг секретаря Радбезу Олексія Данилова. Але озвучені на ньому можуть бути далеко не всі обговорювані теми. Саме через секретність.

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що експрем'єр Арсеній Яценюк назвав ситуацію з коронавірусои головною загрозою нацбезпеці України на сьогоднішній день. Також на думку політолога Ярослава Макітри, під маховик РНБО може потрапити блогер Анатолій Шарій. Раніше СБУ оголосила Шарію про підозру в зраді та розпалюванні національної та іншої ворожнечі. "Сьогодні" детально вивчили обставини цієї справи.

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