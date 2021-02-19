Яценюк: РНБО повинно розглянути питання боротьби проти агресії Росії

На сьогодні головними питаннями для Ради національної безпеки і оборони (РНБО) повинні бути боротьба проти російської агресії і боротьба за життя українців на тлі пандемії коронавірусу.
Про це написав у Facebook лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що у США вакцинували вже 56 млн осіб, в Європейському Союзі – 23 млн, в Бангладеш – 1,6 млн.
"В Україні – нуль! І в кращому випадку, за прогнозом The Economist, ми отримаємо достатній рівень вакцинації наприкінці 2023 року", – написав політик.
Яценюк підкреслив, що люди хворіють, помирають, несуть економічні втрати. За його словами, держава програє світову конкуренцію за здорову націю і здорову економіку.
"Боротьба проти російської агресії і боротьба за життя українців повинні стати сьогодні питаннями порядку денного РНБО", – резюмував він.
Як заявляв днями Яценюк, Україна повинна почати кримінальне провадження особисто проти Путіна. Він зазначав, що покарані за вбивства українців повинні бути не тільки виконавці – режим Януковича, – а й замовник.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк