Яценюк: РНБО повинно розглянути питання боротьби проти агресії Росії

Для України зараз є дві головні біди, які потребують першочергового обговорення

На сьогодні головними питаннями для Ради національної безпеки і оборони (РНБО) повинні бути боротьба проти російської агресії і боротьба за життя українців на тлі пандемії коронавірусу.

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Про це написав у Facebook лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що у США вакцинували вже 56 млн осіб, в Європейському Союзі – 23 млн, в Бангладеш – 1,6 млн.

"В Україні – нуль! І в кращому випадку, за прогнозом The Economist, ми отримаємо достатній рівень вакцинації наприкінці 2023 року", – написав політик.

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Яценюк підкреслив, що люди хворіють, помирають, несуть економічні втрати. За його словами, держава програє світову конкуренцію за здорову націю і здорову економіку.

"Боротьба проти російської агресії і боротьба за життя українців повинні стати сьогодні питаннями порядку денного РНБО", – резюмував він.

Як заявляв днями Яценюк, Україна повинна почати кримінальне провадження особисто проти Путіна. Він зазначав, що покарані за вбивства українців повинні бути не тільки виконавці – режим Януковича, – а й замовник.

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