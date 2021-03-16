Що сталося 15 марта? Три події, що "змінили" Україну

На цю дату країні передрікали важкий день. Що ж відбулося насправді?

На 15 березня Україна передрікали щось неймовірне. Зокрема, як заявляв відомий журналіст Дмитро Гордон, цей день повинен був стати важким для українського суспільства .

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"Інформація, яка буде озвучена 15 березня, стане історичною для України, і у вівторок ми це будемо обговорювати" , – повідомляв Гордон.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що сталося 15 березня на насправді.

1. Дубинського виключили з партії

Народний депутат Олександр Дубинський виключений з членів політичної партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

Причиною стало те, що 14 березня з ініціативи Дубинського було проведено якийсь захід, де взяли рішення про переобрання голови та обрання членів політичної ради Київської обласної організації "Слуга народу".

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Тепер нардеп може оскаржити це рішення на наступному з'їзді партії.

2. Мендель запустила шоу

Увечері в понеділок по ТБ показали пілотний випуск програми "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", в якій прессекретарка президента України розповіла про значні перетворення, що проводяться в країні, дала поради, як розпізнати дезінформацію, і відповіла на кілька запитань.

Ми вже зібрали основні меседжі першого телеефіру Мендель в якості ведучої.

3. Санлікар Ляшко захворів на COVID-19 після вакцинації

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, незважаючи на зроблене нещодавно щеплення від COVID-19, примудрився підхопити коронавірус.

Ляшко пояснив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22-го по 90-й день. У нього був тільки 13-й день після щеплення, коли з'явилися симптоми. Тобто Ляшко, за його ж словами, потрапив в період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

А що ж Гордон?

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Замість втілення страшного пророцтва сам Гордон випустив інтерв'ю з журналістом Юрієм Бутусовим. Стало, зокрема, відомо, що фільм-розслідування Bellingcat вийде 5 квітня. У ньому розкажуть про зрив українською спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнер". Судячи з натяків, гучною новиною 15 березня мав стати саме "Вагнергейт".

Як Гордон давав прогноз, дивіться у відео:

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