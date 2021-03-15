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Дубінського виключено з партії "Слуга народу": стала відома причина

15 березня, 12:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нардеп може оскаржити це рішення на наступному з'їзді партії

Народний депутат Олександр Дубінський виключений із членів політичної партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії.

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Про це йдеться в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, передає пресслужба політсили.

Причиною стало те, що 14 березня з ініціативи Дубінського був проведений якийсь захід, де було прийнято рішення про переобрання голови та обрання членів політичної ради Київської обласної організації "Слуга народу".

Керівництво партії зазначає, що розгляд питання про обрання голови структурного утворення партії (київського осередку) неможливо без попереднього затвердження главою партії і узгодження головами політради і національної ради громад, що передбачено статутом.

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"Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги статуту. Крім цього, дії Дубінського про проведення конференції з грубим порушенням вимог статуту дискредитують партію "Слуга народу", що неприпустимо", – йдеться у розпорядженні Корнієнка.

Тепер нардеп може оскаржити це рішення на наступному з'їзді партії.

Нагадаємо, нардепа Олександра Дубінського, якого тільки 13 березня включили до керівного органу партії влади, 14 березня усунули з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу".

Раніше ми писали, що на початку лютого Дубінський був виключений з фракції у Верховній Раді.

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партія слуга народа Александр Корниенко Александр Дубинский

Джерело: Сьогодні

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