Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків "Вагнера"

Журналіст розповів, чому не відбулася прем'єра 15 березня, як він анонсував раніше

Фільм-розслідування Bellingcat про зрив українською спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнер", який раніше анонсували на 15 березня, вийде 5 квітня.

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Про це розповів журналіст Дмитро Гордон, пише видання ГОРДОН.

"За моїми даними, 15 березня мав з'явитися цей фільм. Відразу скажу, що цей фільм з'явиться 5 квітня, плюс-мінус кілька днів", – сказав він.

Гордон пояснив, що вихід фільму довелося перенести через візит автора розслідування Христо Грозєва до Києва.

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"Христо Грозєву подзвонили з Офісу президента і запросили його в Україну, пообіцявши йому охорону і пообіцявши йому тут надати людей, які нібито мають відношення до спецоперації із затримання вагнерівців і дадуть свою точку зору, викладуть свою думку. І Христо Грозєв прилетів в Україну. Тому фільм не вийшов 15 числа, бо він прилетів сюди, де розраховував зняти співробітників Офісу президента та інших людей", – розповів журналіст.

Грозєву не вдалося зустрінеться з представниками ОПУ, і він зняв у Києві кілька інтерв'ю.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Bellingcat анонсував розслідування про зрив масштабної спецоперації із затримання у Білорусі бійців російської ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

10 березня журналіст Дмитро Гордон натякнув, що результати розслідування Bellingcat будуть оприлюднені 15 березня і вони потрясуть українське суспільство, вся країна переживе "важкий день". Також днями до Києва прилітав автор розслідування Христо Грозєв для інтерв'ю з українськими чиновниками і військовими. Також стали відомі нові подробиці про фільм Bellingcat.

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