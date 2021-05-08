Чай з Гітлером пив не Бандера, а Молотов – націоналіст Іллєнко

"Свободівець" нагадав, що на другий рік союзництва з Німеччиною і спільного дерибану Європи Молотов погодився приєднатися до "гітлерівської коаліції"

/ Фото: уніан

Українці мають пам'ятати, що на початку Другої світової війни союзником нацистської Німеччини був СРСР, а голова радянського уряду В'ячеслав Молотов особисто спілкувався з Адольфом Гітлером і навіть погоджувався на приєднання до осі Берлін – Рим – Токіо.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

"А хто це в такій теплій, дружній атмосфері п’є чайок з Гітлером? Гітлер правда п’є водичку, але то таке. Навєрноє БЕндера? Ой, нє он. Канавалєц? Нєт. А хто ж це? А це товаріщ Молотов, голова Ради народних комісарів (тобто голова уряду) СССР, нарком закордонних справ. Листопад 1940 року, Берлін. Другий рік світової війни, другий рік союзництва, взаємної підтримки та спільного дерибану Європи між Москвою та Берліном", – написав Іллєнко та оприлюднив архівне фото.

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Він також нагадав, що після повернення з Берліна до Москви Молотов запросив до себе німецького посла і передав йому офіційного листа від уряду СРСР, де заявляв про згоду на приєднання до осі Берлін – Рим – Токіо, тобто до "гітлерівської коаліції" у Другій світовій війні. Але німці відмовилися виконувати "хотілки" СРСР, і Москва вимушено змінила сторону.

"Ось така історія. Не давайте вішати собі на вуха локшину", – резюмував Іллєнко.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, Україна і світ відзначають День пам'яті і примирення, присвячений жертвам Другої світової війни. Це день став датою остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини був підписаний Антигітлерівської коаліцією 8 травня о 23:01 по Берліну.

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що дуже трепетно ставиться до 9 травня і вважає для себе День перемоги святим вдень, а Росію звинуватив в показухи в питанні Другої світової війни.