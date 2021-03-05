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"Был удивлен": друг Коломойского прокомментировал санкции

5 марта, 22:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Председатель партии "За будущее" Игорь Палица заявил, что был удивлен, когда бизнесмена Игоря Коломойского США обвинили в коррупции.

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Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Когда ему дают санкции за то, что когда он был губернатором Днепропетровской области в 2014-2015 годах – я был удивлен. Когда написано формулировка" за коррупцию ". Возможно, что Соединенным Штатам известна какая-либо информация, которую не знаю. Но я знаю , что было в 2014 году, когда он стал губернатором. За свой счет он заправлял самолеты и танки, когда не было в государственном бюджете ни копейки. За свои счета он финансировал добровольческие батальоны. А воровал ли он деньги – я не знаю", – сказал Палица.

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