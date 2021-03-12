"Был красный телефон": Данилов рассказал, как депутаты открещиваются от голосования за Харьковские соглашения

Секретарь СНБО рассказал о звонках после того, как СБУ поручили проверку депутатов

После того, как СБУ поручили проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения, секретарю СНБО Алексею Данилову начали звонить депутаты.

Реклама

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"После вчерашнего решения СНБО у меня был красный телефон. Очень многие депутаты, которые находились тогда в зале, лично меня знают. Я могу сказать, они мне звонили и говорили, что не голосовали (за Харьковские соглашения – Ред.). Тогда вопрос, как это происходило и кто вообще голосовал", – заявил Данилов.

По его словам, если у кого после этого голосования появились дом в Конча-Заспе, счета или другие богатства – тогда у СНБО будут вопросы.

"Когда нам говорят, что депутаты не должны вообще нести никакой ответственности, то я не могу согласиться. Поскольку эти депутаты могут собираться, голосовать за неизвестно что и за это не нести никакой ответственности. Это даже не укладывается ни в одну логику. Я четко понимаю 80 статью Конституции и много других вещей. Но те последствия, после которых произошли эти вещи, которые мы чувствуем на себе, мы не можем оставить все это без выяснения обстоятельств", – добавил секретарь СНБО.

Реклама

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны был рассмотрен ряд вопросов, среди которых оказались и санкции, и возвращение важного предприятия государству, а также взялись за легендарные Харьковские соглашения 2010 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама