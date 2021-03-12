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"Был красный телефон": Данилов рассказал, как депутаты открещиваются от голосования за Харьковские соглашения

12 марта, 23:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Секретарь СНБО рассказал о звонках после того, как СБУ поручили проверку депутатов

После того, как СБУ поручили проверить, не было ли госизменой голосование за Харьковские соглашения, секретарю СНБО Алексею Данилову начали звонить депутаты.

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Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"После вчерашнего решения СНБО у меня был красный телефон. Очень многие депутаты, которые находились тогда в зале, лично меня знают. Я могу сказать, они мне звонили и говорили, что не голосовали (за Харьковские соглашения – Ред.). Тогда вопрос, как это происходило и кто вообще голосовал", – заявил Данилов.

По его словам, если у кого после этого голосования появились дом в Конча-Заспе, счета или другие богатства – тогда у СНБО будут вопросы.

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"Когда нам говорят, что депутаты не должны вообще нести никакой ответственности, то я не могу согласиться. Поскольку эти депутаты могут собираться, голосовать за неизвестно что и за это не нести никакой ответственности. Это даже не укладывается ни в одну логику. Я четко понимаю 80 статью Конституции и много других вещей. Но те последствия, после которых произошли эти вещи, которые мы чувствуем на себе, мы не можем оставить все это без выяснения обстоятельств", – добавил секретарь СНБО.

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Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны был рассмотрен ряд вопросов, среди которых оказались и санкции, и возвращение важного предприятия государству, а также взялись за легендарные Харьковские соглашения 2010 года.

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СБУ СНБО харьковские соглашения
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