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Будет силовой блок из беркутовцев: изгнанный из "Слуги народа" Шевченко удивил планами

24 мая, 14:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп признался, когда слуги народа решили его выгнать и есть ли предложения из других парламентских фракций

Евгений Шевченко будет объединять беркутовцев. Коллаж "Сегодня"

Евгений Шевченко будет объединять беркутовцев. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Евгений Шевченко после исключения из фракции "Слуга народа" собрался создать вокруг себя силовой блок из бывших беркутовцев.

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Об этом он сказал журналистам, передает PavlovskyNEWS.

По его словам, решение об исключении было принято еще месяц назад, но из-за нехватки голосов внутри фракции этот вопрос затянулся. Также он отметил, что пока ему еще не предлагали членство в каких-то других фракциях.

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"Я пока осмотрюсь. Точно буду заниматься политикой, буду вести людей за собой. Я буду делать силовой блок вокруг себя – это бывшие беркутовцы. Я об этом говорю прямо и не боюсь, потому что противостоят националистам, которые у нас развелись в Украине, чтобы всех "хлопать", потому что мне надоело, что творится в стране… Я "Беркут" вокруг себя сплочу, а это тысяча людей", – сказал Шевченко.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 мая белорусские силовики провернули спецоперацию по задержанию главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и для этого заставили самолет сесть в Минске. Шевченко похвалил за это режим Лукашенко.

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