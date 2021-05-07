Чи буде сьогодні засідання РНБО? Нам відповіли в Офісі президента

Михайло Подоляк сказав, коли на Банковій можуть зібратися члени Ради нацбезпеки і оборони

/ Фото: president.gov.ua

Анонсованого в ЗМІ засідання Ради національної безпеки і оборони сьогодні на Банковій не буде. Про це повідомив "Сьогодні" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, ще навіть не визначені теми, які обговорять на наступному засіданні.

"Засідання РНБО сьогодні не буде. Швидше за все, наступна п'ятниця. Поки порядок денний не зверстаний ще", – сказав Подоляк.

У ЗМІ анонсували засідання на 7 травня

Як писало видання LIGA.net, джерела в Офісі президента повідомили, що засідання мало відбутися сьогодні. На Банкової нібито повинні були розглянути питання введення санкцій проти облгазів через борг перед Оператором газотранспортної системи на 10 млрд грн за відібраний і не оплачений газ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що РНБО готує санкції проти п'яти нардепів.

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А 27 квітня президент Володимир Зеленський раптово скликав засідання РНБО, сталося це під час робочої поїздки до Херсонської області.