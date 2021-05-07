Будет ли сегодня заседание СНБО? Нам ответили в Офисе президента

Михаил Подоляк сказал, когда на Банковой могут собраться члены Совета нацбезопасности и обороны

/ Фото: president.gov.ua

Анонсированного в СМИ заседания Совета национальной безопасности и обороны сегодня на Банковой не будет. Об этом сообщил "Сегодня" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, еще даже не определены темы, которые обсудят на следующем заседании.

"Заседания СНБО сегодня не будет. Скорее всего, следующая пятница. Пока повестка не сверстана еще", – сказал Подоляк.

В СМИ анонсировали заседание на 7 мая

Как писало издание LIGA.net, источники в Офисе президента сообщили, что заседание должно было состояться сегодня. На Банковой якобы должны были рассмотреть вопрос введения санкций против облгазов из-за долга перед Оператором газотранспортной системы на 10 млрд грн за отобранный и не оплаченный газ.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце апреля в СМИ появилась информация, что СНБО готовит санкции против пяти нардепов.

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А 27 апреля президент Владимир Зеленский внезапно созвал заседание СНБО, случилось это во время рабочей поездки в Херсонскую область.