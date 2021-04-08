Большинству депутатов Рады выдали спецпропуска в общественный транспорт

Всего на Верховную Раду выделили три тысячи специальных проездных билетов

Пока жители столицы "воюют" за общественный транспорт, большая часть депутатов Верховной Рады получила заветные карточки, хотя вряд ли ими будут пользоваться.

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Об этом стало известно УНН от Аппарата парламента.

Отмечается, что спецпропуска получили 363 нардепа. А всего на парламент, подведомственные ему предприятия, учреждения и организации было выдано 3 тыс. пропусков для проезда в общественном транспорте.

Проездные достались:

народным депутатам;

помощникам-консультантам депутатов;

работникам Аппарата ВР;

работникам Института законодательства ВР;

сотрудникам телеканала "Рада";

редакции газеты "Голос Украины";

госпредприятию "Издательство Верховной Рады Украины";

автобазе Управления делами Аппарата ВР и другим подведомственным Управлению предприятиям, учреждениям и организациям.

Как сообщали новости "Сегодня", особенно было горячо на остановках общественного транспорта и на входах в метро в первый день полного локдауна, 5 апреля, когда многие киевляне из приоритетных групп не получили пропуск. У Зеленского отреагировали на провал со спецпропусками в Киеве.

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Позже стало известно, что в Киеве появился бизнес на поддельные спецпропуска.

Видео: Сегодня

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