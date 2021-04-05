"Це неприпустимо": у Зеленського відреагували на провал зі спецперепустками у Києві

Офіс президента розкритикував столичну владу після побаченого у понеділок вранці на зупинках і в метро

В Офісі президента розкритикували ситуацію з незабезпеченням пріоритетних груп жителів Києва спецперепустками, що призвело до транспортного колапсусьогодні вранці і неможливості деяких медиків потрапити на роботу.

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Про це йдеться в заяві ОПУ.

Відео: Сьогодні

На Банковій нагадали, що друк спецперепусток, організація їх видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю столичної влади.

"Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою. Влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом", – заявили в ОПУ.

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У Зеленського також вимагають від столичної влади забезпечити маршрути достатньою кількістю транспорту.

Також на Банковій закликали організації та підприємства столиці забезпечити дистанційний режим роботи для своїх співробітників.

Як повідомляли новини "Сьогодні", заступник голови КМДА Микола Поворозник розповідав, що на сьогоднішній день видано 437 тисяч спецперепусток і найближчими днями кияни зможуть отримати ще.

Також дивіться відео, як кияни в понеділок вранці намагалися прорватися в транспорт.

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