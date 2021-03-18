Понад 300 млн доларів на рік: в Сенат внесли закон про допомогу Україні

В американський Сенат внесли законопроєкт, який на законодавчому рівні закріпить надання Україні стратегічної допомоги.
Про це заявила прес-служба комітету Сенату з міжнародних відносин.
Закону про партнерство з Україною у сфері безпеки (Ukraine Security Partnership Act) є двопартійної ініціативою, його розробники – республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррассо і демократи Боб Менендез, Кріс Мерфі та Джин Шахін.
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У разі свого прийняття він зобов'яже Білий дім:
- протягом наступних п'яти років щорічно доповідати в Конгресі про надану Україні дипломатичну підтримку;
- спільно з європейськими країнами створити робочу групу щодо України;
- призначити спеціального посланця Держдепу з питань України, який стане посередником США в "нормандському форматі" і сприятиме діалогу між країнами Чорноморського регіону;
- щорічно виділяти 300 млн доларів на військову підтримку України (зокрема летальну зброю), а також окремо від цього – ще 4 млн на тренування українських військових;
- через Держдеп і Пентагон розробити план потреб ЗСУ для надання їм підтримки та рекомендацій;
- прискорити процедуру передачі Україні військових товарів та закликати країни-партнерів вчинити так само.
В Україні таку ініціативу зустріли очікувано з натхненням.
"Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки", – заявили в Офісі президента.
На Банковій привітали таку можливість зміцнити відносини і поглибити співпрацю з США і вказали, що така допомога дозволить поліпшити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення ЗСУ та прискорить перехід української армії на стандарти НАТО.
Нагадаємо, що зараз в США діє федеральна програма "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), за якою наша країна отримає в цьому році 125 млн доларів.
Також раніше дипломат, директор Інституту Маккейна, колишній спецпред Держдепу по Україні Курт Волкер розповів, чого адміністрація Джо Байдена очікує від України.
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