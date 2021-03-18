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Понад 300 млн доларів на рік: в Сенат внесли закон про допомогу Україні

18 березня, 19:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дана ініціатива має двопартійну підтримку

В американський Сенат внесли законопроєкт, який на законодавчому рівні закріпить надання Україні стратегічної допомоги.

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Про це заявила прес-служба комітету Сенату з міжнародних відносин.

Закону про партнерство з Україною у сфері безпеки (Ukraine Security Partnership Act) є двопартійної ініціативою, його розробники – республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррассо і демократи Боб Менендез, Кріс Мерфі та Джин Шахін.

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У разі свого прийняття він зобов'яже Білий дім:

  • протягом наступних п'яти років щорічно доповідати в Конгресі про надану Україні дипломатичну підтримку;
  • спільно з європейськими країнами створити робочу групу щодо України;
  • призначити спеціального посланця Держдепу з питань України, який стане посередником США в "нормандському форматі" і сприятиме діалогу між країнами Чорноморського регіону;
  • щорічно виділяти 300 млн доларів на військову підтримку України (зокрема летальну зброю), а також окремо від цього – ще 4 млн на тренування українських військових;
  • через Держдеп і Пентагон розробити план потреб ЗСУ для надання їм підтримки та рекомендацій;
  • прискорити процедуру передачі Україні військових товарів та закликати країни-партнерів вчинити так само.
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В Україні таку ініціативу зустріли очікувано з натхненням.

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"Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки", – заявили в Офісі президента.

На Банковій привітали таку можливість зміцнити відносини і поглибити співпрацю з США і вказали, що така допомога дозволить поліпшити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення ЗСУ та прискорить перехід української армії на стандарти НАТО.

Нагадаємо, що зараз в США діє федеральна програма "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), за якою наша країна отримає в цьому році 125 млн доларів.

Також раніше дипломат, директор Інституту Маккейна, колишній спецпред Держдепу по Україні Курт Волкер розповів, чого адміністрація Джо Байдена очікує від України.

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ВСУ допомога українській армії Сенат США Конгрес США допомога Україні

Джерело: Сьогодні

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