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Послання від Байдена – що передав Волкер Україні: перші коментарі

11 березня, 22:51

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Нова американська адміністрація уважно стежить за діями України і покладає певні очікування

США очікують від України продовження реформ, розпочатих за п'ятого президента Петра Порошенка і на початку каденції Володимира Зеленського, але спецпредставника в нашій країні в Держдепартаменті, швидше за все, не буде.

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Про це американський дипломат, директор Інституту Маккейна, колишній спецпред Держдепу з Україні Курт Волкер заявив на публічній дискусії Центру національної стійкості і розвитку 11 березня.

Сайт "Сегодня" більш детально розібрався в його словах, які можуть виявитися посланням адміністрації Джо Байдена.

У Білому домі стежать

Колишній представник Держдепу зазначив, що за Байдена продовжуватиметься політика, схожа на ту, якої дотримувалися його попередники.

"Буде комбінація підтримки України і наполягання на тому, що є певні речі, які решта світу не може зробити за вас, тільки українці можуть зробити їх самі", – цитує Курта Волкера Інтерфакс.

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За його словами, основна увага американської адміністрації буде прикута до стану реформ, боротьби з корупцією та кроків, які Україна "має зробити для своїх власних інтересів, аби розвивати економіку, продовжувати реформи".

Волкер стверджує, що з боку здається, ніби в Україні поставили під сумнів ряд реформ, проведених за Порошенка та в перший рік Зеленського.

"Є сили, які тепер борються проти них, і для уряду це боротьба – продовжувати їх. Чи це земельна реформа, чи декларації про незаконне збагачення членів парламенту – багато з цих речей були відкладені силами в суспільстві", – сказав він.

Окремо Волкер зазначив, що в адміністрації Байдена хочуть, аби до України повернулася місія МВФ.

Допомога з безпеки

Фінансування підтримки безпеки України – та сфера, очікування в якій Волкер називає реалістичними.

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Дипломат нагадав, що за екс-президента Дональда Трампа підтримка України посилилася – збільшилися обсяги самої підтримки, а також були зняті обмеження на летальну зброю часів Барака Обами – наприклад, були надані протитанкові комплекси Javelin.

"Я гадаю, що адміністрація Байдена рада продовжити це. Це буде добре для того, щоб упевнитися в тому, що навіть якщо Росія продовжить війну на Сході, вона її не розширить, тому що це буде дуже дорого для Росії", – вважає Курт Волкер.

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Спецпредставник з України

Незважаючи на підтримку України, на окрему посаду спеціального представника в Держдепартаментінікого не призначатимуть.

Швидше за все, Байден прийме модель Обами – і ці обов'язки доручать комусь на вже існуючій позиції.

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"Вони хочуть, щоб США підтримували Україну, вони хочуть співпраці на найвищому рівні, аби хтось в дипломатичному світі приділяв особливу увагу Україні", – вважає екс-спецпредставник США.

перший контакт

Важливість першого телефонного дзвінка між президентами США і України багатьма переоцінюється, вважає Курт Волкер.

Він зазначив, що розмова двох лідерів – це добре і дасть стимул відповідним урядам і адміністраціям працювати разом.

"Дзвінок сам по собі це просто дзвінок, потім ти йдеш спати, прокидаєшся наступного ранку і потім, все одно, доводиться робити всю роботу", – додав Волкер.

Він підкреслює: телефонна розмова є лише однією річчю на тлі більшого контексту роботи, яку мають робити разом США і Україна.

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ПриватБанк

У США покладають сподівання на те, що Україна зуміє утримати ПриватБанк від виплати будь-яких компенсацій його колишнім власникам і розслідувати обставини, які призвели до націоналізації банку.

Зокрема, у Вашингтоні очікують розслідування щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, який нещодавно потрапив під санкції в Сполучених Штатах.

"Було очікування, що Україна зі свого боку зробить свою частину роботи, розслідуючи його кримінальну активність в Україні", – каже Волкер.

Нагадаємо, під час лютневого візиту до Державного департаменту Джо Байден розкрив головні пункти своєї зовнішньої політики.

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