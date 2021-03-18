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Больше 300 млн долларов в год: в Сенат внесли закон о помощи Украине

18 марта, 19:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Данная инициатива обладает двухпартийной поддержкой

В американский Сенат внесли законопроект, который на законодательном уровне закрепит предоставление Украине стратегической помощи.

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Об этом заявила пресс-служба комитета Сената по международным отношениям.

Закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности (Ukraine Security Partnership Act) является двухпартийной инициативой, его разработчики – республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррассо и демократы Боб Менендез, Крис Мерфи и Джин Шахин.

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В случае своего принятия он обяжет Белый дом:

  • в течение следующих пяти лет ежегодно докладывать в Конгрессе об оказанной Украине дипломатической поддержке;
  • совместно с европейскими странами создать рабочую группу по Украине;
  • назначить специального посланника Госдепа по вопросам Украины, который станет посредником США в "нормандском формате" и будет способствовать диалогу между странами Черноморского региона;
  • ежегодно выделять 300 млн долларов на военную поддержку Украины (в том числе летальное оружие), а также отдельно от этого – еще 4 млн на тренировку украинских военных;
  • через Госдеп и Пентагон разработать план потребностей ВСУ для предоставления им поддержки и рекомендаций;
  • ускорить процедуру передачу Украине военных товаров и призвать страны-партнеры поступить так же.
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В Украине такую инициативу встретили ожидаемо с воодушевлением.

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"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки", – заявили в Офисе президента.

На Банковой приветствовали такую возможность укрепить отношения и углубить сотрудничество с США, и отметили что такая помощь позволит улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение ВСУ и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО.

Напомним, что сейчас в США действует федеральная программа "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), по которой наша страна получит в этом году 125 млн долларов.

Также ранее дипломат, директор Института Маккейна, бывший спецпред Госдепа по Украине Курт Волкер рассказал, чего администрация Джо Байдена ожидает от Украины.

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ВСУ помощь украинской армии Сенат США Конгресс США помощь Украине

Источник: Сегодня

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