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Кремль: Путін з Макроном і Меркель готують переговори щодо Донбасу, але без Зеленського

29 березня, 14:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Переговори лідерів трьох країн повинні були відбутися сьогодні, але зірвалися

Спочатку у Кремлі відхрещуються від телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, а тепер заявляють про підготовку тристоронньої відеоконференції за участю лідерів Франції, Росії та Німеччини, на якій обговорять Донбас.

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Про це розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Варто відзначити, що ці переговори повинні були відбутися сьогодні, але з невідомих причин були зірвані.

"Мене раніше запитували про відеоконференцію за участю канцлера, французького та російського президентів. Можу вам сказати тільки, що цей захід сьогодні не відбувся", – сказав офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

У той же час у Кремлі заявили, що Москва продовжує узгодження проведення відеоконференції за участю канцлера ФРН Ангели Меркель, а також президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона.

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Пєсков підкреслив, що ці переговори будуть не в рамках "нормандського формату". Лідери держав можуть торкнутися теми війни на Донбасі, проте уточнив, що це не єдине питання.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 березня на Донбасі загинули чотири бійці ЗСУ в результаті обстрілу з боку бойовиків. Після цього Володимир Зеленський заявив, що має намір провести телефонні розмови з усіма лідерами країн "Нормандської четвірки" (крім України туди входять Франція, Росія, Німеччина).

На передачі "Свобода слова Савіка Шустера" радник глави ОПУ і спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович підтвердив, що Зеленський може провести переговори з Путіним найближчим часом.

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переговори Донбас Ангела Меркель Володимир Путін Еммануель Макрон
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