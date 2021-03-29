Чи буде розмова Путіна із Зеленським: в Кремлі дали відповідь

У Москві кажуть, що телефонну розмову можна швидко організувати, якщо знадобитися

Телефонна розмова президентів Росії і Україниможе і не відбутися. Господар Кремля Володимир Путін нібито не планує зідзвонюватися з українським лідером Володимиром Зеленським.

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Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але при необхідності це дуже швидко може бути організовано", – сказав Пєсков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 березня на Донбасі загинули чотири бійці ЗСУ в результаті обстрілу з боку бойовиків. Після цього Володимир Зеленський заявив, що має намір провести телефонні розмови з усіма лідерами країн "Нормандської четвірки" (крім України туди входять Франція, Росія, Німеччина).

На передачі "Свобода слова Савіка Шустера" радник глави ОПУ і спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович підтвердив, що Зеленський може провести переговори з Путіним найближчим часом.

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