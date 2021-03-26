Зеленський може провести перемовини з Путіним найближчим часом – Арестович

Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом провести перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Наскільки я знаю, такі плани є", – сказав він.

За його словами, керівник Офісу президента і політичний радник в Нормандському форматі Андрій Єрмак також наразі перебуває в стані перемовин з представниками Нормандського формату.

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"Зараз йдуть інтенсивні консультації з цього приводу", – сказаві він.

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Арестович зазначив, що головною метою політики президента є повернення до повного всеосяжного режиму припинення вогню

"Те, що відбулося сьогодні, ми трактуємо як грубе порушення режиму припинення вогню. Не скасування режиму, а грубе порушення з трагічними наслідками. Метою нашою політики, політики президента є повернення зараз до повного всеосяжного режиму припинення вогню", – зазначив радник голови Офісу президента.

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