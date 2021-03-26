Русский
$ 27,97
33,03
  1. Влада

Зеленський може провести перемовини з Путіним найближчим часом – Арестович

26 березня, 21:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом провести перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Наскільки я знаю, такі плани є", – сказав він.

За його словами, керівник Офісу президента і політичний радник в Нормандському форматі Андрій Єрмак також наразі перебуває в стані перемовин з представниками Нормандського формату.

В тренді
Санкції України проти російських ЗМІ: Захарова закотила істерику

"Зараз йдуть інтенсивні консультації з цього приводу", – сказаві він.

Реклама

Арестович зазначив, що головною метою політики президента є повернення до повного всеосяжного режиму припинення вогню

"Те, що відбулося сьогодні, ми трактуємо як грубе порушення режиму припинення вогню. Не скасування режиму, а грубе порушення з трагічними наслідками. Метою нашою політики, політики президента є повернення зараз до повного всеосяжного режиму припинення вогню", – зазначив радник голови Офісу президента.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Поставка вакцини CoviShield в Україну
Поставка вакцини CoviShield в Україну "на паузі"Влада
Україна не відмовиться від вакцини CoviShield через затримку постачань – Степанов
Україна не відмовиться від вакцини CoviShield через затримку постачань – СтепановВлада
Ухилився від податків на 97 млн грн: нардепу М'ялику вручили підозру
Ухилився від податків на 97 млн грн: нардепу М'ялику вручили підозруВлада
Санкції України проти російських ЗМІ: Захарова закотила істерику
Санкції України проти російських ЗМІ: Захарова закотила істерикуВлада
В організації Медведчука пройшли обшуки: допомагали окупантам в Криму
В організації Медведчука пройшли обшуки: допомагали окупантам в КримуВлада
Смерть чотирьох військових на Донбасі: Зеленський переговорить із лідерами
Смерть чотирьох військових на Донбасі: Зеленський переговорить із лідерами "нормандської четвірки"Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти