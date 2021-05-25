Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав Протасевича

Навіщо він все це влаштував? Напевно, таке питання виникло у багатьох, коли стало ясно, що ряд країн Євросоюзу, а також Україна зупиняють авіасполучення з Білоруссю. Це, сталося після того, як у неділю, 23 травня, білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в мінському аеропорту літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали одного з пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

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Раніше, побоюючись переслідування з боку влади Білорусі, Протасевич покинув країну. І жив у Литві.

Удар по авіасполученню для країни дуже болючий. Білорусь заробляла непогані гроші на авіаперельотах. Лукашенко мріяв зробити Мінськ транзитним хабом для китайців, що летять до Європи. Всі оголошення в аеропорту Мінська вже зараз з перекладом російською і китайською. Також після припинення прямих перельотів між Києвом і Москвою Мінськ став перевалочною базою. "Бєлавіа" організувала перельоти з Києва до Мінська і далі до Москви, робили 5-6 рейсів на день.

Виходить, викравши з рейсу Ryanair людину, Лукашенко "спрацював" собі в збиток, убивши свою авіаіндустрію. Або ж у нього був далекосяжний план, про який важко судити з ходу. Ми поцікавилися цим у експертів.

Посил білорусам – "Недосяжних немає"

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля вважає, що затримання Протасевича – це посил Лукашенка внутрішній аудиторії Білорусі і опозиціонерам, які "сховалися" від нього в західних країнах.

"Лукашенко показав, що немає недосяжних. Всі повинні побачити, що він сильний, а влада і КДБ здатні дістати будь-якого, навіть того, хто сховався в могутньому Євросоюзі", – говорить нам Воля.

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Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також говорить "Сьогодні", що Лукашенко хотів показати, що організатори протестів в Білорусі будуть покарані за всяку ціну, а таке показове затримання попередить нову хвилю мітингів.

"Удар по блогерах, які через соцмережі могли б створити альтернативні ЗМІ, неконтрольовані державою. Telegram-канали розраховані на молодь, в той час, коли старе покоління дивиться державні телеканали. NEXTA – сервер революції, у нього могли з'явитися послідовники. Лукашенко не може цього допустити", – пояснює Карасьов.

Демонстрація боротьби із західними спецслужбами

У той же час, за словами Карасьова, головною метою Лукашенка була навіть не сама "ліквідація" опозиційного Telegram-каналу і його творця, а демонстрація світу боротьби із західними спецслужбами, які, нібито, і створили NEXTA.

"Лукашенко показує світовій спільноті, що КДБ Білорусі зірвав спецоперацію служб розвідки Литви і Польщі, які фінансували канал Протасевича з метою розколу білоруського суспільства. Головний мотив такого скандального затримання – демонстрація того, що за активістами, незадоволеними владою Білорусі, стоїть західна розвідка", – підкреслює Карасьов.

Російський слід

Голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков важає, що те, що відбувається вигідне не стільки Лукашенку, скільки Росії. Через інцидент з викраденням дисидента у Лукашенка не залишилося інших союзників, крім Путіна.

"Думаю, це була спецоперація російських спецслужб з метою змусити Білорусь ще більше інтегруватися з Росією під час протистояння з Заходом", – говорить нам політконсультант.

Про те, що до затримання Протасевича причетна ФСБ РФ, заявив в ЗМІ і ексзаступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягуней. "Я не вірю в дуже велику міць білоруського КДБ, тим більше за кордоном, в країні НАТО, в Афінах, де потрібно було контролювати Протасевича, забезпечити контроль його посадки на рейс. Я думаю, це було організовано у взаємодії зі спецслужбами Росії. Тим більше є інформація, що до Вільнюса цим рейсом не прилетіли шість осіб: двоє громадян Білорусі і четверо – Росії. Дівчина – громадянка Росії, Роман – білорус, таким чином, один білорус і троє росіян незрозуміло куди поділися", – зазначив Віктор Ягуней в ефірі радіо Донбас.Реаліі .

Особиста образа чи нездорова психіка

Експерти не виключають, що за резонансними діями Лукашенко стоять великі амбіції президента, що суперечать здоровому глузду. На думку правозахисника білоруського правозахисного центру "Вясна" Сергія Сиса, у Лукашенка є особиста образа на Протасевича.

"Протасевич – більмо на оці Лукашенка, тому при першій же нагоді він був заарештований", – говорить "Сьогодні" Сис.

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Політолог Володимир Воля впевнений, що у Лукашенка є проблеми з психічним здоров'ям.

"Судячи з усього, у Лукашенка є нав'язлива ідея – викорінити опозицію. Це параноя, яка викликає неадекватність дій президента. У той час, коли у країни натягнуті відносини з Заходом, йти на таке резонансний крок – силою посадити літак Євросоюзу, затримати опозиціонера – це може свідчити про нездорову психіку", – говорить нам Воля.

Проте президент Лукашенко продовжує гнути свою лінію, демонструючи всім, що захищає Білорусь від підступів західних спецслужб. Президента не лякають санкції ЄС, зупинка авіасполучення і, можливо, світова блокада в майбутньому. Головна мета Лукашенка – утримати владу будь-якою ціною, а всіх, хто проти нього, – чекає покарання. Протасевич – не перший і, напевно, не останній опозиціонер, який постраждав за свої політичні погляди. Або не свої.

Нагадаємо, що у Олександра Лукашенка інцидент з літаком пояснили погрозами ХАМАС організувати вибух на борту Ryanair з Протасевичем через нещодавню війну з Ізраїлем.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську. Всі подробиці – в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську.