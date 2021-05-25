Амбиции за пределами здравого смысла – чего добился Лукашенко, когда задержал Протасевича

Зачем он все это устроил? Наверняка такой вопрос возник у многих, когда стало ясно, что ряд стран Евросоюза, а также Украина останавливают авиасообщение с Белорусью. Это произошло после того, как в воскресенье, 23 мая, белорусские спецслужбы при помощи боевого истребителя МиГ-29 вынудили приземлиться в минском аэропорту самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, и задержали одного из пассажиров – бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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Ранее, опасаясь преследования со стороны властей Беларуси, Протасевич покинул страну. И жил в Литве.

Удар по авиасообщению для страны очень болезненный. Беларусь зарабатывала неплохие деньги на авиаперелетах. Лукашенко мечтал сделать Минск транзитным хабом для китайцев, летящих в Европу. Все объявления в аэропорту Минска уже сейчас с переводом на русский и китайский. Также после прекращения прямых перелетов между Киевом и Москвой Минск стал перевалочной базой. "Белавиа" организовала перелеты из Киева в Минск и дальше в Москву, делали 5-6 рейсов в день.

Получается, похитив с рейса Ryanair человека, Лукашенко "сработал" себе в убыток, убив свою авиаиндустрию. Или же у него был далекоидущий план, о котором трудно судить с ходу. Мы поинтересовались этим у экспертов.

Посыл белорусам – "Недосягаемых нет"

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что задержание Протасевича – это посыл Лукашенко внутренней аудитории Беларуси и оппозиционерам, которые "спрятались" от него в западных странах.

"Лукашенко показал, что нет недосягаемых. Все должны увидеть, что он сильный, а власть и КГБ способны достать любого, даже того, кто спрятался в могущественном Евросоюзе", – говорит нам Воля.

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Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также говорит "Сегодня", что Лукашенко хотел показать, что организаторы протестов в Беларуси будут наказаны любой ценой, а такое показательное задержание упредит новую волну митингов.

"Удар по блогерам, которые через соцсети могли бы создать альтернативные СМИ, неконтролируемые государством. Telegram-каналы рассчитаны на молодежь, в то время, когда старое поколение смотрит государственные телеканалы. NEXTA – сервер революции, у него могли появиться последователи. Лукашенко не может этого допустить", – объясняет Карасев.

Демонстрация борьбы с западными спецслужбами

В то же время, по словам Карасева, главной целью Лукашенко была даже не сама "ликвидация" оппозиционного Telegram-канала и его создателя, а демонстрация миру борьбы с западными спецслужбами, которые, якобы, и создали NEXTA.

"Лукашенко показывает мировому сообществу, что КГБ Беларуси сорвал спецоперацию служб разведки Литвы и Польши, которые финансировали канал Протасевича с целью раскола белорусского общества. Главный мотив такого скандального задержания – демонстрация того, что за активистами, недовольными властью Беларуси, стоит западная разведка", – подчеркивает Карасев.

Российский след

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что происходящее выгодно не столько Лукашенко, сколько России. Из-за инцидента с похищением диссидента у Лукашенко не осталось других союзников, кроме Путина.

"Думаю, это была спецоперация российских спецслужб с целью вынудить Беларусь еще больше интегрироваться с Россией во время противостояния с Западом", – говорит нам политконсультант.

О том, что к задержанию Протасевича причастна ФСБ РФ, заявил в СМИ и экс-замглавы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун. "Я не верю в очень большую мощь белорусского КГБ, тем более за рубежом, в стране НАТО, в Афинах, где нужно было контролировать Протасевича, обеспечить контроль его посадки на рейс. Я думаю, это было организовано во взаимодействии со спецслужбами России. Тем более есть информация, что в Вильнюс этим рейсом не прилетели шесть человек: двое граждан Беларуси и четверо – России. Девушка – гражданка России, Роман – белорус, таким образом, один белорус и трое россиян непонятно куда делись", – отметил Виктор Ягун в эфире Радио Донбас.Реалии.

Личная обида или нездоровая психика

Эксперты не исключают, что за резонансными действиями Лукашенко стоят большие амбиции президента, противоречащие здравому смыслу. По мнению правозащитника белорусского правозащитного центра "Вясна" Сергея Сыса, у Лукашенко есть личная обида на Протасевича.

"Протасевич – бельмо на глазу Лукашенко, поэтому при первой же возможности он был арестован", – говорит "Сегодня" Сыс.

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Политолог Владимир Воля уверен, что у Лукашенко есть проблемы с психическим здоровьем.

"Судя по всему, у Лукашенко есть навязчивая идея – искоренить оппозицию. Это паранойя, которая вызывает неадекватность действий президента. В то время, когда у страны натянутые отношения с Западом, идти на такой резонансный шаг – силой посадить самолет Евросоюза, задержать оппозиционера – это может свидетельствовать о нездоровой психике", – говорит нам Воля.

Тем не менее президент Лукашенко продолжает гнуть свою линию, демонстрируя всем, что защищает Беларусь от происков западных спецслужб. Президента не пугают санкции ЕС, остановка авиасообщения и, возможно, мировая блокада в будущем. Главная цель Лукашенко – удержать власть любой ценой, а всех, кто против него, – ждет наказание. Протасевич – не первый и наверняка не последний оппозиционер, пострадавший за свои политические взгляды. Или не свои.

Напомним, что у Александра Лукашенко инцидент с самолетом объяснили угрозами ХАМАС организовать взрыв на борту Ryanair с Протасевичем из-за недавней войны с Израилем.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске. Все подробности – в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске.