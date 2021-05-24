Протасевича взяли як в кіно – Лукашенко надихнувся сценаріями ізраїльського серіалу і фільму Netflix

У неділю, 23 травня, білоруські спецслужби змусили приземлитися в Мінську літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. Вони передали повідомлення про те, що на борту літака нібито бомба, запропонувавши сісти в найближчому аеропорту. "Найближчим" виявився аеропорт Мінська. Після перевірки документів пасажирів правоохоронці затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

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Подія викликала світовий резонанс. Літак, що виконував рейс всередині Євросоюзу, власне, був захоплений сусідньою державою. Активісти, політики і дипломати висловили своє обурення, заявивши про безпрецедентність такого захоплення авіасудна, і навіть назвали те, що сталося, "державним тероризмом".

"Це унікальна ситуація. Такого ще не було, щоб зупинили літак, що пролітав над країною транзитом. Протасевич – як більмо на оці у Лукашенка. У президента особиста образа", – розповів "Сьогодні" правозахисник білоруського правозахисного центру "Вясна" Сергій Сис.

Також у коментарях наголошувалося, що посадка літака в Мінську була результатом операції, план якої спецслужби Лукашенка розробляли тривалий час. Ми припускаємо, що, можливо, і не такий уже тривалий. Тому що в кіно історія з перехопленням літака вже неодноразово обігрувалася. Та й не тільки в кіно.

За Порошенка в "Жуляни" повернули рейс "Белавіа"

Всі вже згадали реальну історію п'ятирічної давнини. У жовтні 2016 року Служба безпеки України, загрожуючи підняти в повітря бойові винищувачі, примусово посадила в аеропорту "Жуляни" літак білоруської авіакомпанії "Белавіа" за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі.

Після посадки літака силовики зняли з борту політтехнолога Армена Мартиросяна, якого підозрювали в зберіганні флешки з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання Олександром Онищенком у кабінеті президента Порошенка за допомогою мікрофона, вмонтованого в годинник. Есбеушники обшукали затриманого, нічого у нього не знайшли і відправили пасажира до Мінська наступним рейсом.

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Все схоже, але не зовсім. Все-таки той рейс "Белавіа" прямував до Мінська з Києва. Його і повернули до Києва. І, вочевидь, зробили це без особливої підготовки. Коли літак вилетів, надійшла оперативна інформація, треба було якось на неї реагувати.

Мартиросян після цього погрожував подати позов до суду на Україну, але так цього і не зробив. У січні 2020 року Мартиросян помер у московській лікарні. Хоча відтоді пройшло більше як рік, в офіційних джерелах так і не було названо причини його смерті.

Армен Мартиросян

Операція з затримання вагнерівців

Інша справа – кіносценарії. Тут уже "тепліше". У 2020 році Головне управління розвідки Міноборони України і спецслужби США збиралися затримати 28 бойовиків ПВК Вагнера. Планувалося, що вагнерівці полетять до Стамбула з Мінська, їхній літак зайде на аварійну посадку в Києві, а там бойовиків затримають. Примітно, що вагнерівців дійсно затримали – але в Мінську, ще до їхнього вильоту в Стамбул. Найпоширеніша версія – через витік інформації про операцію з Києва.

На цей момент точно не відомо, чи планувалася така операція насправді. Але цій операції присвячено розслідування журналістів Bellngcat, яке поки не оприлюднене. Також, за словами Петра Порошенка, стримінгова компанія Netflix зніме фільм за згаданим сюжетом. І фабула добре відома.

Затримання вагнерівців під Мінськом

Затримання за сюжетом шпигунського серіалу

До речі, схожа на затримання Протасевича ситуація була показана в сюжеті ізраїльського шпигунського серіалу "Тегеран" про агентку "Моссада" Тамар Рабінян (Нів Султан), переправлену в Іран для диверсії на електростанції. Фільм починається зі сцени, в якій літак йорданської авіакомпанії, що летить на Гоа, змушений здійснити аварійну посадку в Тегерані, після чого молоду ізраїльську пару знімають з рейсу, мають намір затримати і сильно пресують.

Кадр із серіалу "Тегеран"

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Висновок, який проситься: керівники білоруських спецслужб люблять дивитися кіно. І діяти намагаються так само кінематографічно. Хоча міжнародна реакція на їхні дії може закінчитися зовсім не хепі-ендом.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці – у спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську.