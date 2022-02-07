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Замість Києва – 300-метрова статуя Путіна: білоруська пропаганда вимагає ядерного удару

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 лютого, 21:15
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Пропутінський пропагандист закликав здійснити нібито прогнози Заходу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок закликав напасти на Україну й "рознести Київ ядерними ракетами". Відповідне відео з пропагандистського каналу СТВ розлетілося соціальними мережами.

"Може, ми вже виправдаємо їхні (США. – Ред.) дебільні прогнози? Увірвемося з півночі та заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна. А з його очей світитимуть лазери у бік "прекрасних демократій", заражаючи "вірусом диктатури", від якого не врятують локдауни та вакцинації", – сказав він.

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Пропагандист видав альтернативну інтерпретацію подій і почав загрожувати британцям та американцям.

"Укри запустили до нас безпілотник, Зеля не припиняє ганьбитись, Німеччина відкрито "кидає", алкоголік Джонсон мандрує незалежними степами, п'є неякісну горілку і б'є в бубон, закликаючи українців піти і померти за інтереси англосаксів. Але хай би як не були сильні ваші спецслужби, скільки б не було у вас рабів, скільки б ви не брязкали зброєю, ви програєте, і самі це починаєте відчувати... 500 років ви правили, ви пограбували всі цивілізації, ви нагромадили свої статки на гекатомбах трупів... Після розвалу Союзу ви стали єдиним господарем планети. Але смерть Кощія знайдена! — розповідав Азарьонок.

За його словами, такою "смертю" стане для Заходу новий союз Росії та Китаю.

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"Росія і Китай разом боротимуться проти вашої поганої гегемонії! Євразія виштовхне вас туди, де вам і місце — на ваші погані острови. Сидіть там тихо і загнивайте, і навіть сунутися в Європу не смійте! І рабів своїх дегенеративних заберіть", – заявив пропагандист.

Союз Росії та Китаю

Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у столиці Китаю, де проходить зимова Олімпіада-2022, 4 лютого. За підсумками зустрічі було випущено спільну заяву сторін.

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У документі йдеться, що Китай підтримує вимоги Росії щодо безпеки, висунуті на адресу США та НАТО.

"Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції про формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі... Обидві сторони виступають проти подальшого розширення НАТО", – написано у заяві.

Росія та Китай також закликали США відмовитися від планів розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Європі.

Росія стягує війська до Білорусі

З 10 по 20 лютого Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Ці навчання спричиняють занепокоєння, що російські війська можуть вторгнутися в Україну з півночі.

Опубліковано нові супутникові знімки, згідно з якими військова техніка на території Білорусі розміщується в 50-кілометровій зоні від кордону з Україною.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Загроза вторгнення в Україну

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