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СЕГОДНЯ Новости политики

Вместо Киева – 300-метровая статуя Путина: белорусская пропаганда требует ядерного удара

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 февраля, 21:15
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Пропутинский пропагандист призвал осуществить якобы прогнозы Запада
Григорий Азаренок высказался о бомбежке Украины
Григорий Азаренок высказался о бомбежке Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок призвал напасть на Украину и "разнести Киев ядерными ракетами". Соответствующее видео с пропагандистского канала СТВ разлетелось по социальным сетям.

"Может, мы уже оправдаем их (США. — Ред.) дебильные прогнозы? Ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина. А из его глаз будут светить лазеры в сторону "прекрасных демократий", заражая "вирусом диктатуры", от которого не спасут локдауны и вакцинации", — сказал он.

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Пропагандист выдал альтернативную интерпретацию событий и начал угрожать британцам и американцам.

"Укры запустили к нам беспилотник, Зеля не прекращает позориться, Германия открыто кидает, алкоголик Джонсон колесит по незалежным степям, пьет некачественную горилку и бьет в бубен, призывая украинцев пойти и умереть за интересы англосаксов. Но как бы ни были сильны ваши спецслужбы, сколько бы ни было у вас рабов, сколько бы вы ни бряцали оружием, вы проиграете, и сами это начинаете чувствовать. Все! 500 лет вы правили, вы ограбили все цивилизации, вы построили свои состояния на гекатомбах трупов. После развала Союза вы стали единственным хозяином планеты. Но смерть Кащея найдена!" — рассказывал Азаренок.

По его словам, такой "смертью" станет для Запада новый союз России и Китая.

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"Россия и Китай будут вместе бороться против вашей поганой гегемонии! Евразия вытолкнет вас туда, где вам и место — на ваши поганые острова. Сидите там тихо и загнивайте, и даже сунуться в Европу не смейте! И рабов своих дегенеративных заберите", — заявил пропагандист.

Союз России и Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в столице Китая, где проходит зимняя Олимпиада-2022, 4 февраля. По итогам встречи было выпущено совместное заявление сторон.

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В документе говорится, что Китай поддерживает требования России по поводу безопасности, выдвинутые в адрес США и НАТО.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе... Обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО", — говорится в заявлении.

Россия и Китай также призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Россия стягивает войска в Беларусь

С 10 по 20 февраля Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Эти учения вызывают обеспокоенность, что российские войска могут вторгнуться в Украину с севера.

Опубликованы новые спутниковые снимки, согласно которым военная техника на территории Беларуси располагается в 50-километровой зоне от границы с Украиной.

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Угроза вторжения в Украину

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